БК PARI: фрибет 500 рублей за комментарий в соцсетях

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI объявила о специальной акции для своих клиентов. Чтобы принять участие, нужно опубликовать в социальных сетях комментарий с заранее подготовленным текстом. Игровой баланс пополнится фрибетом 500 рублей после подтверждения выполнения условий.
Выполнение базовых условий является обязательным для получения вознаграждения:
1. Создать новый аккаунт в БК PARI при его отсутствии.
2. Скопировать точную фразу «Илья Сафронов из @liga.pari достоин Золотого мяча!»
3. Перейти на акционную публикацию в соцсетях.
4. Вставить скопированный комментарий под постом.
5. Сделать скриншот сообщения.
6. Отправить скриншот в «Точку возврата».
7. Дождаться зачисления фрибета на 500 рублей.
Количество фрибетов ограничено, поэтому лучше выполнить условия как можно быстрее.
После зачисления фрибета игрок получает 1 неделю для его использования. Пользователь сам определяет, на какие события и коэффициенты делать ставку. Фрибет доступен для одиночных пари и экспрессов.
Ознакомьтесь с главными положениями промо.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
21.09.2025 (23:59 МСК)
Подписчики телеграм-канала «Пари» могут еженедельно участвовать в розыгрышах фрибетов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Минимум требований
|➖ Фрибеты доступны в ограниченном количестве
|➕ Никаких вложений и ставок не требуется
Один из самых легких бонусов от букмекера за последнее время. Нужно всего лишь скопировать текст, оставить его в комментарии и прислать скриншот. Дальше БК «Пари» зачислит фрибет на 500 рублей. Не упустите шанс воспользоваться этим предложением.