17 сентября 14:29
БК PARIФрибеты без депозита

БК PARI: фрибет 500 рублей за комментарий в соцсетях

500 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получите 500 рублей на ставки без риска и депозита!

Букмекерская компания PARI объявила о специальной акции для своих клиентов. Чтобы принять участие, нужно опубликовать в социальных сетях комментарий с заранее подготовленным текстом. Игровой баланс пополнится фрибетом 500 рублей после подтверждения выполнения условий.

Как получить бонус PARI до 500 рублей за поддержу Лиги PARI

Выполнение базовых условий является обязательным для получения вознаграждения:

1. Создать новый аккаунт в БК PARI при его отсутствии.

2. Скопировать точную фразу «Илья Сафронов из @liga.pari достоин Золотого мяча!»

3. Перейти на акционную публикацию в соцсетях.

4. Вставить скопированный комментарий под постом.

5. Сделать скриншот сообщения.

6. Отправить скриншот в «Точку возврата».

7. Дождаться зачисления фрибета на 500 рублей.

Количество фрибетов ограничено, поэтому лучше выполнить условия как можно быстрее.

Как отыграть бонус PARI до 500 рублей за комментарий в соцсетях

После зачисления фрибета игрок получает 1 неделю для его использования. Пользователь сам определяет, на какие события и коэффициенты делать ставку. Фрибет доступен для одиночных пари и экспрессов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Ознакомьтесь с главными положениями промо.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

21.09.2025 (23:59 МСК)

Подписчики телеграм-канала «Пари» могут еженедельно участвовать в розыгрышах фрибетов.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Минимум требований➖ Фрибеты доступны в ограниченном количестве
➕ Никаких вложений и ставок не требуется 

Заключение

Один из самых легких бонусов от букмекера за последнее время. Нужно всего лишь скопировать текст, оставить его в комментарии и прислать скриншот. Дальше БК «Пари» зачислит фрибет на 500 рублей. Не упустите шанс воспользоваться этим предложением.

Валентин Васильев