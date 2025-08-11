Фрибет за хедшот от БК PARI: промокод для ставок на BLAST Bounty 2025

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI подготовила специальное предложение для фанатов CS2 в преддверии грядущего турнира BLAST Bounty 2025. Запущена акция «Фрибет за хедшот», участие в которой открывается с помощью промокода ХЕДШОТ. В рамках предложения каждое попадание в голову, совершенное в матчах турнира, может принести игроку дополнительный фрибет. Достаточно активировать код, сделать ставку от 3000 рублей на выбранный матч турнира и следить за результатами.
Для участия в предложении достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в уже существующий.
2. Пройдите проверку личности.
3. Введите промокод ХЕДШОТ в специальное поле на сайте или в приложении.
4. Сделайте одиночную ставку на сумму от 3000 рублей на матч дня турнира BLAST Bounty 2025.
Ограничений по коэффициентам не предусмотрено. Номинал фрибета рассчитывается по следующей формуле: каждое убийство в голову * 10 рублей бонуса. Например, если в выбранной встрече зафиксировано 35 хедшотов, игрок получит фрибет на 350 рублей. Минимальная сумма начисления — 50 рублей.
В случае отмены матча или отсутствия хедшотов фрибеты не выдаются. Количество засчитанных попаданий в голову определяется по статистике портала HLTV.org.
Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Чтобы использовать бонус, необходимо оформить пари с коэффициентом не выше 10.00.
Фрибет можно поставить на любое спортивное или киберспортивное событие в формате ординар или экспресс. Если ставка окажется победной, на баланс зачисляется только чистый выигрыш.
Чтобы вам было проще ориентироваться, мы свели основную информацию в таблицу.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.08.2025 (23:59 МСК)
Фрибет нельзя поставить в разделе «Игры 24/7» и на пари типа система.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Привязка бонусов к реальным хедшотам в матчах
|➖ Требуется поставить не менее 3000 рублей
|➕ Минимальные требования для участия
|➖ Нельзя заранее определить сумму фрибета
Акция предлагает свежий и захватывающий интерактивный формат, где размер фрибета напрямую связан с количеством хедшотов на турнире BLAST Bounty 2025. Такой подход заставляет внимательнее следить за ходом матчей и погружаться в детали каждого сражения. Единственный минус — высокий порог минимальной ставки, который может отпугнуть некоторых участников.