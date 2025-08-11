Фрибет за хедшот от БК PARI: промокод для ставок на BLAST Bounty 2025

Для участия в предложении достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в уже существующий.

2. Пройдите проверку личности.

3. Введите промокод ХЕДШОТ в специальное поле на сайте или в приложении.

4. Сделайте одиночную ставку на сумму от 3000 рублей на матч дня турнира BLAST Bounty 2025.

Ограничений по коэффициентам не предусмотрено. Номинал фрибета рассчитывается по следующей формуле: каждое убийство в голову * 10 рублей бонуса. Например, если в выбранной встрече зафиксировано 35 хедшотов, игрок получит фрибет на 350 рублей. Минимальная сумма начисления — 50 рублей.