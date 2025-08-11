Ведомости
Фрибет за хедшот от БК PARI: промокод для ставок на BLAST Bounty 2025

Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Делайте ставки на CS2 и получайте фрибеты за убийства в голову!

Букмекерская компания PARI подготовила специальное предложение для фанатов CS2 в преддверии грядущего турнира BLAST Bounty 2025. Запущена акция «Фрибет за хедшот», участие в которой открывается с помощью промокода ХЕДШОТ. В рамках предложения каждое попадание в голову, совершенное в матчах турнира, может принести игроку дополнительный фрибет. Достаточно активировать код, сделать ставку от 3000 рублей на выбранный матч турнира и следить за результатами.

Как получить промокод PARI в рамках акции Фрибет за хедшот

Для участия в предложении достаточно выполнить несколько простых шагов:

1. Создайте аккаунт в БК PARI или войдите в уже существующий.

image not found

2. Пройдите проверку личности.

3. Введите промокод ХЕДШОТ в специальное поле на сайте или в приложении.

4. Сделайте одиночную ставку на сумму от 3000 рублей на матч дня турнира BLAST Bounty 2025.

Ограничений по коэффициентам не предусмотрено. Номинал фрибета рассчитывается по следующей формуле: каждое убийство в голову * 10 рублей бонуса. Например, если в выбранной встрече зафиксировано 35 хедшотов, игрок получит фрибет на 350 рублей. Минимальная сумма начисления — 50 рублей.

В случае отмены матча или отсутствия хедшотов фрибеты не выдаются. Количество засчитанных попаданий в голову определяется по статистике портала HLTV.org.

Как отыграть бонус PARI за ставки на BLAST Bounty 2025

Полученный фрибет действует 7 дней с момента зачисления. Чтобы использовать бонус, необходимо оформить пари с коэффициентом не выше 10.00.

Фрибет можно поставить на любое спортивное или киберспортивное событие в формате ординар или экспресс. Если ставка окажется победной, на баланс зачисляется только чистый выигрыш.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Чтобы вам было проще ориентироваться, мы свели основную информацию в таблицу.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

17.08.2025 (23:59 МСК)

Фрибет нельзя поставить в разделе «Игры 24/7» и на пари типа система.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Привязка бонусов к реальным хедшотам в матчах➖ Требуется поставить не менее 3000 рублей
➕ Минимальные требования для участия➖ Нельзя заранее определить сумму фрибета

Заключение

Акция предлагает свежий и захватывающий интерактивный формат, где размер фрибета напрямую связан с количеством хедшотов на турнире BLAST Bounty 2025. Такой подход заставляет внимательнее следить за ходом матчей и погружаться в детали каждого сражения. Единственный минус — высокий порог минимальной ставки, который может отпугнуть некоторых участников.

Валентин Васильев

