БК PARI: фрибеты на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

Партнерский проект
БК PARI запускает новый розыгрыш фрибетов в честь старта хоккейного сезона. В рамках акции 50 участников получат по 1000 рублей каждый. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на канал «Хоккейная Бессонница» в Telegram и нажать «Участвую».
Нужно обязательно выполнять все предписания акции:
1. Зарегистрироваться в PARI, если аккаунта еще нет.
2. Подписаться на канал «Хоккейная Бессонница» в Telegram.
3. Нажать «Участвую» под записью.
В этом конкурсе PARI раздает 50 фрибетов по 1000 рублей. Счастливчики будут выбраны случайным образом из всех участников.
После зачисления фрибета клиенту предоставляется ровно 1 неделя для его использования. Игрок самостоятельно определяет коэффициенты. Фрибет можно применять как на одиночные события, так и на экспрессы.
Ниже представлены ключевые сведения о проводимом розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.10.2025 (11:59 МСК)
Все свежие конкурсы и бонусные программы «Пари» можно посмотреть на нашем сайте.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Доступно без внесения денег
|➖ Организатор определит 50 победителей рандомным способом
|➕ Промо проводится для всех клиентов БК PARI
КХЛ уже стартовала, игроки НХЛ тоже скоро выйдут на лед. БК «Пари» приглашает подписаться на «Хоккейную Бессонницу», чтобы быть в курсе всех событий. Для читателей канала организован розыгрыш фрибетов с простыми и честными условиями.