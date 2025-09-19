Ведомости
19 сентября 16:36
БК PARIБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

БК PARI: фрибеты на 1000 рублей за подписку на Telegram-канал Хоккейная Бессонница

1000 ₽
Бонус
13 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не пропустите розыгрыш фрибетов от «Хоккейной Бессонницы»!

БК PARI запускает новый розыгрыш фрибетов в честь старта хоккейного сезона. В рамках акции 50 участников получат по 1000 рублей каждый. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на канал «Хоккейная Бессонница» в Telegram и нажать «Участвую».

Как получить бонус PARI на 1000 рублей за подписку на хоккейный канал в телеграме

Свернуть

Нужно обязательно выполнять все предписания акции:

1. Зарегистрироваться в PARI, если аккаунта еще нет.

2. Подписаться на канал «Хоккейная Бессонница» в Telegram.

3. Нажать «Участвую» под записью.

В этом конкурсе PARI раздает 50 фрибетов по 1000 рублей. Счастливчики будут выбраны случайным образом из всех участников.

Как отыграть бонус PARI на 1000 рублей за участие в Telegram-розыгрыше

Свернуть

После зачисления фрибета клиенту предоставляется ровно 1 неделя для его использования. Игрок самостоятельно определяет коэффициенты. Фрибет можно применять как на одиночные события, так и на экспрессы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Ниже представлены ключевые сведения о проводимом розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

03.10.2025 (11:59 МСК)

Все свежие конкурсы и бонусные программы «Пари» можно посмотреть на нашем сайте.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Доступно без внесения денег➖ Организатор определит 50 победителей рандомным способом
➕ Промо проводится для всех клиентов БК PARI 

Заключение

Свернуть

КХЛ уже стартовала, игроки НХЛ тоже скоро выйдут на лед. БК «Пари» приглашает подписаться на «Хоккейную Бессонницу», чтобы быть в курсе всех событий. Для читателей канала организован розыгрыш фрибетов с простыми и честными условиями.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
