13 августа 7:24
БК PARIПромокоды

PARI TICKET от БК PARI: билеты на музыкальный фестиваль за депозит

-
Бонус
7 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
3500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Выполните простые условия и окажитесь среди победителей!

В конце августа Нижний Новгород станет центром притяжения для любителей ярких событий. В городе состоится PARI FEST — масштабное событие, объединяющее музыку и спорт. Букмекерская компания PARI предлагает выполнить простые шаги, чтобы оказаться среди обладателей 1 из 1000 билетов. Для участия в акции достаточно активировать промокод PARIFEST и пополнить баланс на 3500 рублей.

Как получить промокод от PARI в рамках акции PARI TICKET

Свернуть

Следуйте простым шагам и получите шанс попасть на фестиваль:

1. Авторизуйтесь в личном кабинете БК PARI или создайте новый аккаунт.

image not found

2. До 20 августа в специальной форме введите промокод PARIFEST и активируйте его.

3. Внесите на баланс не менее 3500 рублей одним платежом.

Первые 1000 участников, которые полностью выполнят условия акции, станут обладателями билетов категории Standart на PARI FEST. Фестиваль состоится 23 августа в Нижнем Новгороде. Каждый победитель получит по 1 приглашению.

Как отыграть приз в виде билета на PARI FEST от БК PARI

Свернуть

Организатор проверит данные и вышлет победителям PDF-билет на указанную при регистрации почту. Пользоваться им можно сразу, без каких-либо дополнительных условий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

В таблице собраны главные параметры акции.

Максимальный размер бонуса

Билет на PARI FEST

Минимальный депозит

3500 ₽

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

20.08.2025 (23:59 МСК)

Если пополнение счета прошло до активации промокода, участие не засчитывается.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей БК➖ Для участия потребуется пополнить счет на 3500 рублей
➕ Бесплатное посещение фестиваля 

Заключение

Свернуть

Акция прозрачная и честная, случайного выбора победителей в этот раз не будет. Каждый, кто первым выполнит все условия, получает билет на PARI FEST в Нижнем Новгороде. Всего разыгрывается 1000 тикетов, поэтому действовать стоит без промедления. 

Валентин Васильев

