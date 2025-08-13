PARI TICKET от БК PARI: билеты на музыкальный фестиваль за депозит

Партнерский проект
В конце августа Нижний Новгород станет центром притяжения для любителей ярких событий. В городе состоится PARI FEST — масштабное событие, объединяющее музыку и спорт. Букмекерская компания PARI предлагает выполнить простые шаги, чтобы оказаться среди обладателей 1 из 1000 билетов. Для участия в акции достаточно активировать промокод PARIFEST и пополнить баланс на 3500 рублей.
Следуйте простым шагам и получите шанс попасть на фестиваль:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете БК PARI или создайте новый аккаунт.
2. До 20 августа в специальной форме введите промокод PARIFEST и активируйте его.
3. Внесите на баланс не менее 3500 рублей одним платежом.
Первые 1000 участников, которые полностью выполнят условия акции, станут обладателями билетов категории Standart на PARI FEST. Фестиваль состоится 23 августа в Нижнем Новгороде. Каждый победитель получит по 1 приглашению.
Организатор проверит данные и вышлет победителям PDF-билет на указанную при регистрации почту. Пользоваться им можно сразу, без каких-либо дополнительных условий.
В таблице собраны главные параметры акции.
Максимальный размер бонуса
Билет на PARI FEST
Минимальный депозит
3500 ₽
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
20.08.2025 (23:59 МСК)
Если пополнение счета прошло до активации промокода, участие не засчитывается.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Акция открыта для всех зарегистрированных пользователей БК
|➖ Для участия потребуется пополнить счет на 3500 рублей
|➕ Бесплатное посещение фестиваля
Акция прозрачная и честная, случайного выбора победителей в этот раз не будет. Каждый, кто первым выполнит все условия, получает билет на PARI FEST в Нижнем Новгороде. Всего разыгрывается 1000 тикетов, поэтому действовать стоит без промедления.