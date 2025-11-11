Ведомости
11 ноября 12:21
БК PARIАкции
logo

Придумай прозвище Царукяну от БК PARI: фрибет 5000 рублей за комментарий в Telegram

5000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Удивите Армена Царукяна своим креативом!

Клиенты БК PARI имеют шанс стать частью истории UFC вместе с амбассадором компании Арманом Царукяном. Участники конкурса придумывают креативное прозвище для бойца. Лучший вариант появится на капе спортсмена во время боя. Главный победитель получит перчатки и капу с автографом Армана, а также фрибет 5000 рублей. Еще 50 авторов лучших идей получат по 1000 рублей на ставки.

Как получить бонус PARI до 5000 рублей за комментарий под постом

Свернуть

Чтобы стать участником, нужно:

1. Быть зарегистрированным клиентом БК.

2. Поставить 🏅под постом.

3. В комментарии указать: прозвище, почему именно такое и ваш ID в PARI.

Арман Царукян лично выберет самое оригинальное прозвище. Спортсмен нанесет его на капу, в которой выйдет на бой. Победителю достанется уникальный комплект — перчатки и капа с автографом бойца, а также фрибет 5000 рублей. Еще 50 участников с лучшими идеями получат по 1000 рублей на ставки. Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября в 12:00 МСК.

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за комментарий записи в Telegram

Свернуть

В правилах акции нет точных условий по отыгрышу фрибетов, но обычно их можно использовать в течение 7 дней. Если бонус не применен вовремя, он автоматически сгорает. Ставки можно делать как одиночные, так и экспрессы. Ограничений по коэффициентам нет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от PARI

Свернуть

Взглянем на все нюансы акции более внимательно.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.11.2025 (12:00 МСК)

Новые клиенты PARI, регистрируясь с промокодом VED25, получают приветственный бонус в размере 25 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Простое участие — достаточно придумать прозвище и оставить комментарий в PARI➖ Прозвище выбирает сам Арман, поэтому исход конкурса полностью субъективен
➕ Перчатки и капа с автографом Армана и фрибеты для самых креативных 

Заключение

Свернуть

Арман Царукян — один из самых ярких и перспективных бойцов современного UFC. Если ваше прозвище понравится спортсмену, оно может остаться с ним на долгие годы. Самый оригинальный участник получит уникальные перчатки и капу с автографом, а также солидный фрибет.

Валентин Васильев

