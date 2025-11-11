Придумай прозвище Царукяну от БК PARI: фрибет 5000 рублей за комментарий в Telegram

Чтобы стать участником, нужно:

1. Быть зарегистрированным клиентом БК.

2. Поставить 🏅под постом .

3. В комментарии указать: прозвище, почему именно такое и ваш ID в PARI.

Арман Царукян лично выберет самое оригинальное прозвище. Спортсмен нанесет его на капу, в которой выйдет на бой. Победителю достанется уникальный комплект — перчатки и капа с автографом бойца, а также фрибет 5000 рублей. Еще 50 участников с лучшими идеями получат по 1000 рублей на ставки. Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября в 12:00 МСК.