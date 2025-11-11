Придумай прозвище Царукяну от БК PARI: фрибет 5000 рублей за комментарий в Telegram

Партнерский проект
Клиенты БК PARI имеют шанс стать частью истории UFC вместе с амбассадором компании Арманом Царукяном. Участники конкурса придумывают креативное прозвище для бойца. Лучший вариант появится на капе спортсмена во время боя. Главный победитель получит перчатки и капу с автографом Армана, а также фрибет 5000 рублей. Еще 50 авторов лучших идей получат по 1000 рублей на ставки.
Чтобы стать участником, нужно:
1. Быть зарегистрированным клиентом БК.
2. Поставить 🏅под постом.
3. В комментарии указать: прозвище, почему именно такое и ваш ID в PARI.
Арман Царукян лично выберет самое оригинальное прозвище. Спортсмен нанесет его на капу, в которой выйдет на бой. Победителю достанется уникальный комплект — перчатки и капа с автографом бойца, а также фрибет 5000 рублей. Еще 50 участников с лучшими идеями получат по 1000 рублей на ставки. Итоги конкурса будут объявлены 20 ноября в 12:00 МСК.
В правилах акции нет точных условий по отыгрышу фрибетов, но обычно их можно использовать в течение 7 дней. Если бонус не применен вовремя, он автоматически сгорает. Ставки можно делать как одиночные, так и экспрессы. Ограничений по коэффициентам нет.
Взглянем на все нюансы акции более внимательно.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.11.2025 (12:00 МСК)
Новые клиенты PARI, регистрируясь с промокодом VED25, получают приветственный бонус в размере 25 000 рублей.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простое участие — достаточно придумать прозвище и оставить комментарий в PARI
|➖ Прозвище выбирает сам Арман, поэтому исход конкурса полностью субъективен
|➕ Перчатки и капа с автографом Армана и фрибеты для самых креативных
Арман Царукян — один из самых ярких и перспективных бойцов современного UFC. Если ваше прозвище понравится спортсмену, оно может остаться с ним на долгие годы. Самый оригинальный участник получит уникальные перчатки и капу с автографом, а также солидный фрибет.