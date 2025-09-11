БК PARI: фрибеты на 545 рублей за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
PARI вновь радует своих подписчиков бонусами. На этот раз в телеграме разыгрывается щедрый призовой фонд в 27 234 рубля. У клиентов появляется шанс стать одним из 50 счастливчиков, каждый из которых получит фрибет на 545 рублей.
Следуйте всем условиям акции без исключений:
1. Создайте аккаунт на сайте PARI, если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на официальный Телеграм-канал букмекера.
3. Поставьте реакцию на пост с розыгрышем.
4. Кликните на плашку «ХОЧУ ФРИБЕТ» под публикацией.
Букмекер рандомно выберет 50 победителей 16 сентября в 18:00 МСК. Каждому из счастливчиков достанется фрибет на 545 рублей.
После активации фрибета у игрока есть 7 дней, чтобы его использовать. Пользователь сам решает, на какие коэффициенты и события ставить. Фрибет можно применять как для ординаров, так и для экспрессов.
Ознакомьтесь с основными моментами акции, приведенными в таблице.
Максимальный размер бонуса
545 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.09.2025 (17:59 МСК)
Еженедельный фрибет PARI формируется с учетом количества реакций под соответствующим постом.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Деньги на счет вносить не нужно
|➖ Число счастливчиков строго ограничено
|➕ На кону крупные фрибеты общей суммой 27 234 ₽
Традиция конкурсов PARI по средам продолжается и осенью. Подписчики проявляют все большую активность, номинал фрибета постепенно увеличивается по сравнению с предыдущими неделями. Участвовать по-прежнему очень просто, поэтому не откладывайте шанс на выигрыш.