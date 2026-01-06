Твоя зимняя арка от БК PARI: промокод до 10 000 рублей за выполнение заданий

Партнерский проект
БК PARI проводит праздничную акцию «Твоя зимняя арка». Присоединиться к розыгрышу можно после введения в личном кабинете промокода 2026. Участники зарабатывают баллы за выполнение условий и конвертируют их во фрибеты до 10 000 рублей.
Для активации фрибетов требуется выполнить обозначенные шаги:
1. Пройти регистрацию на сайте PARI при отсутствии активного аккаунта.
2. Активировать промокод 2026 через интерфейс акции или раздел бонусных предложений.
3. Выполнять условия «Твоей зимней арки», набирать баллы и обменивать их на фрибеты в специальном разделе.
В акции предусмотрены как ставочные миссии, так и задания без финансовых вложений.
Ниже представлена таблица с доступными номиналами фрибетов и количеством очков, которые необходимо накопить для их обмена.
Фрибет
Баллы
50 ₽
180
100 ₽
350
200 ₽
680
500 ₽
1600
1000 ₽
3000
5000 ₽
14 000
10 000 ₽
26 000
Всего за акцию можно получить до 79 925 баллов.
Срок действия фрибета — 7 дней, по истечении которых он автоматически сгорает. Тип пари не ограничен, максимальный коэффициент составляет 3.00.
Чтобы грамотно применять полученные фрибеты, изучите таблицу.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.01.2026 (23:59 МСК)
Фрибет сгорает, если выплата по нему меньше суммы пари или коэффициент равен 1.00.
Плюсы
Минусы
|➕ Прогрессивная система наград — чем активнее вы выполняете задания, тем больше баллов и выше номинал фрибетов
|➖ Для получения крупных фрибетов нужно активно ставить
|➕ Разнообразие заданий
Промо стимулирует ежедневную активность игроков в праздничный период. Минимальный фрибет доступен без ставок и пополнений. Для крупных бонусов потребуются денежные операции.