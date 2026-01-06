Твоя зимняя арка от БК PARI: промокод до 10 000 рублей за выполнение заданий

Для активации фрибетов требуется выполнить обозначенные шаги:

1. Пройти регистрацию на сайте PARI при отсутствии активного аккаунта.

2. Активировать промокод 2026 через интерфейс акции или раздел бонусных предложений.

3. Выполнять условия «Твоей зимней арки», набирать баллы и обменивать их на фрибеты в специальном разделе.

В акции предусмотрены как ставочные миссии, так и задания без финансовых вложений.

Подтверждение электронной почты — 90 баллов.

Десять пополнений через СБП — 360 баллов.

Пополнение счета на сумму от 5000 рублей — 270 баллов.

Ставки на общую сумму от 10 000 рублей — 240 баллов.

Чистый выигрыш от 10 000 рублей — 390 баллов.

Прохождение серии «Экспресс-машина» — до 5550 баллов.

Выполнение этапов «Турбогерой» — до 2430 баллов.

Закрытие заданий «Мастер удачи» — до 6450 баллов.

Live-пари с коэффициентом от 1.50 — 100 баллов.

Ниже представлена таблица с доступными номиналами фрибетов и количеством очков, которые необходимо накопить для их обмена.

Фрибет Баллы 50 ₽ 180 100 ₽ 350 200 ₽ 680 500 ₽ 1600 1000 ₽ 3000 5000 ₽ 14 000 10 000 ₽ 26 000

Всего за акцию можно получить до 79 925 баллов.