Твоя зимняя арка от БК PARI: промокод до 10 000 рублей за выполнение заданий

10000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Вперед за новогодними бонусами!

БК PARI проводит праздничную акцию «Твоя зимняя арка». Присоединиться к розыгрышу можно после введения в личном кабинете промокода 2026. Участники зарабатывают баллы за выполнение условий и конвертируют их во фрибеты до 10 000 рублей. 

Как получить бонус PARI до 10 000 рублей

Свернуть

Для активации фрибетов требуется выполнить обозначенные шаги:

1. Пройти регистрацию на сайте PARI при отсутствии активного аккаунта.

2. Активировать промокод 2026 через интерфейс акции или раздел бонусных предложений.

3. Выполнять условия «Твоей зимней арки», набирать баллы и обменивать их на фрибеты в специальном разделе.

В акции предусмотрены как ставочные миссии, так и задания без финансовых вложений.

  • Подтверждение электронной почты — 90 баллов.
  • Десять пополнений через СБП — 360 баллов.
  • Пополнение счета на сумму от 5000 рублей — 270 баллов.
  • Ставки на общую сумму от 10 000 рублей — 240 баллов.
  • Чистый выигрыш от 10 000 рублей — 390 баллов.
  • Прохождение серии «Экспресс-машина» — до 5550 баллов.
  • Выполнение этапов «Турбогерой» — до 2430 баллов.
  • Закрытие заданий «Мастер удачи» — до 6450 баллов.
  • Live-пари с коэффициентом от 1.50 — 100 баллов.

Ниже представлена таблица с доступными номиналами фрибетов и количеством очков, которые необходимо накопить для их обмена.

Фрибет

Баллы

50 ₽

180

100 ₽

350

200 ₽

680

500 ₽

1600

1000 ₽

3000

5000 ₽

14 000

10 000 ₽

26 000

Всего за акцию можно получить до 79 925 баллов.

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей в рамках акции Твоя зимняя арка

Свернуть

Срок действия фрибета — 7 дней, по истечении которых он автоматически сгорает. Тип пари не ограничен, максимальный коэффициент составляет 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

Свернуть

Чтобы грамотно применять полученные фрибеты, изучите таблицу.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.01.2026 (23:59 МСК)


Фрибет сгорает, если выплата по нему меньше суммы пари или коэффициент равен 1.00.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Прогрессивная система наград — чем активнее вы выполняете задания, тем больше баллов и выше номинал фрибетов➖ Для получения крупных фрибетов нужно активно ставить
➕ Разнообразие заданий 

Заключение

Свернуть

Промо стимулирует ежедневную активность игроков в праздничный период. Минимальный фрибет доступен без ставок и пополнений. Для крупных бонусов потребуются денежные операции.

Валентин Васильев

