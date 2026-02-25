Жаби-жаби от БК Пари: розыгрыш фрибетов за комментарии в Telegram-канале PARI Esports

Партнерский проект
Букмекер PARI приглашает клиентов принять участие в новом Telegram-розыгрыше. Каждый оставленный комментарий под акционным постом добавляет 1 рубль к общему призовому банку.
Бонус предоставляется только после соблюдения всех пунктов правил в указанной последовательности:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если вы новый пользователь.
2. Подключитесь к каналу PARI Esports в Telegram.
3. Комментируйте пост, посвященный розыгрышу фрибетов.
Каждый отзыв под акционной заметкой увеличивает банк на 1 рубль. Общее число победителей станет известно только после окончания розыгрыша.
После зачисления фрибета букмекер сообщит условия использования. Как правило, в PARI ставки с бонусом допустимы на события с коэффициентом от 1.01. Сам фрибет действует 7 дней.
Основные сведения о розыгрыше можно легко изучить через таблицу.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (12:00 МСК)
Букмекер гарантирует случайное распределение призов сразу после завершения конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые правила — достаточно оставлять комментарии под постом
|➖ Число победителей объявят только по завершении акции
|➕ Фрибет формируется за счет активности участников
Единственное требование — оставлять комментарии. Содержание не имеет значения, это может быть даже одна буква или смайлик. Только так участники увеличивают свой шанс на приз.