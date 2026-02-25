Ведомости
Жаби-жаби от БК Пари: розыгрыш фрибетов за комментарии в Telegram-канале PARI Esports

Каждое сообщение приближает вас к выигрышу!

Букмекер PARI приглашает клиентов принять участие в новом Telegram-розыгрыше. Каждый оставленный комментарий под акционным постом добавляет 1 рубль к общему призовому банку.

Как получить фрибет от БК PARI за комментарии в Telegram-канале 

Бонус предоставляется только после соблюдения всех пунктов правил в указанной последовательности:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если вы новый пользователь.

2. Подключитесь к каналу PARI Esports в Telegram.

3. Комментируйте пост, посвященный розыгрышу фрибетов. 

Каждый отзыв под акционной заметкой увеличивает банк на 1 рубль. Общее число победителей станет известно только после окончания розыгрыша.

Как отыграть бонус Пари за победу в конкурсе на канале PARI Esports

После зачисления фрибета букмекер сообщит условия использования. Как правило, в PARI ставки с бонусом допустимы на события с коэффициентом от 1.01. Сам фрибет действует 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Основные сведения о розыгрыше можно легко изучить через таблицу.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.02.2026 (12:00 МСК)

Букмекер гарантирует случайное распределение призов сразу после завершения конкурса.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые правила — достаточно оставлять комментарии под постом➖ Число победителей объявят только по завершении акции
➕ Фрибет формируется за счет активности участников 

Заключение

Единственное требование — оставлять комментарии. Содержание не имеет значения, это может быть даже одна буква или смайлик. Только так участники увеличивают свой шанс на приз.

Валентин Васильев

