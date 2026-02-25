Жаби-жаби от БК Пари: розыгрыш фрибетов за комментарии в Telegram-канале PARI Esports

Бонус предоставляется только после соблюдения всех пунктов правил в указанной последовательности:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если вы новый пользователь.

2. Подключитесь к каналу PARI Esports в Telegram.

3. Комментируйте пост, посвященный розыгрышу фрибетов.

Каждый отзыв под акционной заметкой увеличивает банк на 1 рубль. Общее число победителей станет известно только после окончания розыгрыша.