Турнир BetRace Blast Slam 6 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на Dota 2

Партнерский проект
Оператор Winline отметился новым конкурсом формата BetRace. БК запустила соревнования между любителями Dota 2. Букмекер начисляет турнирные очки за ставки на игры Blast Slam 6. Между бетторами из топ-500 распределят призовой фонд в 1 000 000 рублей.
Букмекерская контора сформировала максимально простые условия участия. Чтобы претендовать на призы, беттору следует:
Букмекерская контора засчитывает пари на матчи Blast Slam 6. Минимальный коэффициент — 1.30. Ограничений по суммам нет.
Количество набранных турнирных очков равняется обороту игрока. Призы распределят между бетторами из топ-500.
Место
Фрибет
1
150 000
2
120 000
3
90 000
4
75 000
5
60 000
6
50 000
7
30 000
8
20 000
9
10 000
10
5000
11-25
3500
26-50
2000
51-100
1000
101-250
750
251-500
500
В зачет попадают пари на ординары и экспрессы. Системы не учитываются.
Выигранный в турнире фрибет будет работать 30 суток. Его разрешено использовать экспрессом или ординаром с кэфами 1.01-10.00.
Все значимые моменты указанного бонусного предложения букмекерской конторы сведены в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.02.2026 (11:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Нет ограничений по минимальной сумме пари
|➖ Всего 500 победителей
|➕ Внушительный призовой фонд турнира
|➕ Лояльные требования по использованию бонуса
Конкурс обладает классической турнирной механикой. Здесь важно не только выполнить установленные БК действия, но и обогнать конкурентов. Только так получится пробиться в топ-лидеров и забрать фрибет.