Турнир BetRace Blast Slam 6 от БК Winline: до 150 000 рублей за ставки на Dota 2

Ставите на Dota 2? Поборитесь за суперприз в БК Winline

Оператор Winline отметился новым конкурсом формата BetRace. БК запустила соревнования между любителями Dota 2. Букмекер начисляет турнирные очки за ставки на игры Blast Slam 6. Между бетторами из топ-500 распределят призовой фонд в 1 000 000 рублей.

Как получить бонус от БК Winline до 150 000 рублей за ставки на турнир Blast Slam 6

Свернуть

Букмекерская контора сформировала максимально простые условия участия. Чтобы претендовать на призы, беттору следует:

  1. Создать аккаунт в «Винлайне».
  2. Вступить в турнир на его странице.
  3. Делать квалификационные ставки.

Букмекерская контора засчитывает пари на матчи Blast Slam 6. Минимальный коэффициент — 1.30. Ограничений по суммам нет.

Количество набранных турнирных очков равняется обороту игрока. Призы распределят между бетторами из топ-500.

Место

Фрибет

1

150 000

2

120 000

3

90 000

4

75 000

5

60 000

6

50 000

7

30 000

8

20 000

9

10 000

10

5000

11-25

3500

26-50

2000

51-100

1000

101-250

750

251-500

500

В зачет попадают пари на ординары и экспрессы. Системы не учитываются.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей 

Свернуть

Выигранный в турнире фрибет будет работать 30 суток. Его разрешено использовать экспрессом или ординаром с кэфами 1.01-10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Все значимые моменты указанного бонусного предложения букмекерской конторы сведены в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.02.2026 (11:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Нет ограничений по минимальной сумме пари➖ Всего 500 победителей
➕ Внушительный призовой фонд турнира 
➕ Лояльные требования по использованию бонуса 

Заключение

Свернуть

Конкурс обладает классической турнирной механикой. Здесь важно не только выполнить установленные БК действия, но и обогнать конкурентов. Только так получится пробиться в топ-лидеров и забрать фрибет. 

Валентин Васильев

