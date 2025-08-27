Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Open London

Партнерский проект
Киберспорт снова в центре внимания букмекеров. БК Winline запускает свежий турнир BetRace по матчам BLAST Open London в дисциплине CS2. На кону огромный призовой фонд в 1 000 000 рублей, который будет распределен в виде фрибетов среди 500 лучших участников.
Следуйте инструкции и получите шанс на часть призового фонда:
1. Создайте учетную запись на платформе Winline или используйте существующую.
2. Перейдите во вкладку BetRace на сайте или в приложении Winline.
3. Присоединитесь к турниру BLAST Open London.
4. Оформляйте ставки на CS2 с кэфом от 1.30. В экспрессах включайте минимум 1 исход BLAST Open London с коэффициентом 1.30 и выше.
В зачет идут все ставки на матчи турнира. Не имеет значения ни сумма пари, ни результат. Призовой фонд акции составляет 1 000 000 рублей. Он будет распределен между 500 наиболее активными игроками.
Рейтинг формируется по общей сумме заключенных ставок на события BLAST Open London. После расчета каждого пари его размер автоматически добавляется в турнирную таблицу.
Фрибет активен 30 дней. Можно ставить ординары и экспрессы на любые события без ограничений по кэфу.
Выплаты осуществляются стандартным способом:
Статус выплаты отображается в профиле пользователя.
Чтобы упростить понимание правил, мы собрали самое важное в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
08.09.2025 (09:59 МСК)
Мировые топ-коллективы CS2 вновь собрались в Лондоне на турнире Blast Open, где разыгрывается впечатляющий призовой фонд в 400 000 долларов. Настоящие фанаты киберспорта не смогут пройти мимо такого события.
Я решил сразу поставить на российскую команду Spirit, поскольку уровень игроков внушает доверие. После расчета пари мой результат практически мгновенно появился в турнирной таблице, что стало отличной мотивацией продолжить ставки. С каждым новым шагом я поднимался выше в рейтинге. Смотреть на свое продвижение в реальном времени оказалось невероятно увлекательно. Планирую продолжать в том же темпе. Есть уверенность, что стать обладателем одного из фрибетов вполне реалистично.
Одной из главных сложностей является своевременная активация участия в промо. Если не кликнуть кнопку «Вступить в турнир», все ставки на BLAST Open London не будут учитываться для начисления фрибета.
Также стоит быть предельно внимательным при заполнении регистрационных данных. Любые ошибки или неточности могут стать причиной того, что букмекер не начислит бонус. Проверка всех полей перед отправкой информации существенно повышает шанс на получение фрибета.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция открыта для всех зарегистрированных игроков платформы
|➖ Для выхода в лидеры нужно заключать пари на существенные суммы
|➕ Победители разыграют бонусы на 1 000 000 ₽
Лучшие представители букмекерской отрасли не устают удивлять интересными программами.
Поклонников CS2 ждут 2 недели напряженных игр и зрелищных противостояний. Схватка за призы обещает быть жаркой, поэтому откладывать вступление в турнир не стоит.