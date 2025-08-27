Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на BLAST Open London

Следуйте инструкции и получите шанс на часть призового фонда:

1. Создайте учетную запись на платформе Winline или используйте существующую.

2. Перейдите во вкладку BetRace на сайте или в приложении Winline.

3. Присоединитесь к турниру BLAST Open London.

4. Оформляйте ставки на CS2 с кэфом от 1.30. В экспрессах включайте минимум 1 исход BLAST Open London с коэффициентом 1.30 и выше.

В зачет идут все ставки на матчи турнира. Не имеет значения ни сумма пари, ни результат. Призовой фонд акции составляет 1 000 000 рублей. Он будет распределен между 500 наиболее активными игроками.

Рейтинг формируется по общей сумме заключенных ставок на события BLAST Open London. После расчета каждого пари его размер автоматически добавляется в турнирную таблицу.