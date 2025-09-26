БК Winline: фрибеты до 50 000 рублей за подписку на Telegram-канал и ставку на хоккей

Букмекерская контора Winline запускает новый конкурс для фанатов КХЛ. В рамках акции разыгрываются 9 призовых мест. Среди подарков фрибеты до 50 000 рублей, джерси любимых клубов и билеты на хоккей. Для участия необходимо подписаться на канал «Черкас Атлант» и зарегистрироваться в приложении Winline по промокоду ATLANT. Если аккаунт уже есть, заключить пари на матч КХЛ на сумму 555 рублей.