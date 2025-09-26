БК Winline: фрибеты до 50 000 рублей за подписку на Telegram-канал и ставку на хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора Winline запускает новый конкурс для фанатов КХЛ. В рамках акции разыгрываются 9 призовых мест. Среди подарков фрибеты до 50 000 рублей, джерси любимых клубов и билеты на хоккей. Для участия необходимо подписаться на канал «Черкас Атлант» и зарегистрироваться в приложении Winline по промокоду ATLANT. Если аккаунт уже есть, заключить пари на матч КХЛ на сумму 555 рублей.
Чтобы стать участником, нужно последовательно выполнить несколько действий:
1. Подключиться к Telegram-каналу «Черкас Атлант», где размещена публикация с условиями.
2. Для новых пользователей — зарегистрироваться в приложении Winline с промокодом ATLANT и пополнить баланс на 555 рублей.
3. Для действующих игроков — сделать ставку на матч КХЛ на сумму 555 рублей.
Определение 9 победителей пройдет 30 сентября. Призы распределяются следующим образом.
Место
Приз
1
Фрибет 50 000 ₽
2-3
Фрибет 10 000 ₽
4-5
Джерси любой хоккейной команды
6-7
Фрибет 5000 ₽
8-9
Билеты для двоих на хоккейный матч
Фрибет подходит для ставок в формате ординар и для экспрессов. Допустимы любые коэффициенты. Воспользоваться бонусом нужно в течение 1 месяца.
Детали розыгрыша сведены в удобный табличный вид.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
555 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.09.2025 (15:59 МСК)
В рамках турнира BetRace ставки на КХЛ превращаются во фрибеты.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Для участников подготовлен набор разных подарков
|➖ Новичкам необходимо пополнить счет на 555 рублей
|➕ Механика конкурса адаптирована под всех игроков без исключения
Призы в конкурсе подобраны с особым вниманием: от солидных фрибетов до фирменного джерси клуба КХЛ. Участникам потребуется лишь пополнить баланс или оформить ставку на хоккей.