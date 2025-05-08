Турнир BetRace от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на КХЛ

Партнерский проект
В БК Winline стартовал очередной этап популярного турнира Bet Race. На этот раз он посвящен матчам Континентальной хоккейной лиги. Каждый зарегистрированный пользователь может испытать удачу и побороться за главную награду — фрибет на 250 000 рублей. Для этого необходимо заключать пари на хоккейные поединки.
Чтобы присоединиться к турниру BetRace, сделайте следующее:
1. Создайте аккаунт на сайте Winline или войдите в уже существующий профиль.
2. Перейдите в раздел акции и найдите турнир «КХЛ».
3. Кликните кнопку участия.
4. Начинайте делать ставки на матчи Континентальной хоккейной лиги с коэффициентом от 1.30.
При составлении экспресса обязательно включите хотя бы одно событие из КХЛ. В течение турнира формируется онлайн-таблица. Участники в ней ранжируются по общей сумме совершенных ставок — от максимальной к минимальной. Подробное распределение призов представлено в нашей таблице.
Место
Фрибет
1
250 000 ₽
2
200 000 ₽
3
150 000 ₽
4
125 000 ₽
5
100 000 ₽
6
90 000 ₽
7
75 000 ₽
8
60 000 ₽
9
45 000 ₽
10
30 000 ₽
11-25
15 000 ₽
26-50
8000 ₽
51-100
5000 ₽
101-250
3000 ₽
251-500
1500 ₽
501-750
1000 ₽
751-1000
500 ₽
Полученные по результатам турнира фрибеты доступны для использования в течение 30 дней. Их можно применять на одиночные ставки и экспрессы. Общий кэф должен находиться в пределах от 1.01 до 10.00.
Для получения выигрыша потребуется выполнить ряд условий:
В блоке «Мои платежи» отображается текущий статус заявки на вывод — одобрена она или отклонена.
Условия участия в акции сведены нами в удобную таблицу.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (11:59 МСК)
Выкупленные пари и ставки на фрибеты не учитываются в итоговом расчете.
Всегда любил Континентальную хоккейную лигу за ее непредсказуемость и высокий уровень игры. Для меня хоккей — это страсть, интенсивные противостояния и невероятные повороты сюжета. В КХЛ почти каждая игра полна эмоций и накала, а прогнозы на такие матчи заставляют меня еще больше вникать в тактические особенности команд.
Турнир от БК Winline оказался действительно интересным. Продуманный формат, достойные призы и азартное соперничество. Для участия в акции достаточно зарегистрироваться и подтвердить участие. Однако для борьбы за топовые награды нужно делать большие обороты ставок, что подойдет только для активных игроков. Однако это не значит, что менее регулярные участники останутся без бонусов, ведь призовых мест предостаточно.
Бонус может не быть начислен по ряду причин:
Иногда возможны технические неполадки со стороны платформы. В случае любых затруднений или непонимания условий лучше всего оперативно связаться с поддержкой Winline. Специалисты быстро помогут разобраться с проблемой.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать могут все пользователи БК
|➖ Для получения главных призов необходимо делать крупные ставки
|➕ В зачет попадают успешные и неудачные пари
Не упускайте шанс воспользоваться альтернативными бонусными предложениями на рынке.
Условия
Название
Досрочный расчет ставок на матчи РПЛ
Бонусы и мерч за ставки на игры Александра Овечкина
Бонус на экспрессы
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
10 000 ₽
20%
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.20
Срок отыгрыша
—
7 дней
—
Минимальный депозит
—
—
—
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Это выгодное предложение особенно оценят поклонники хоккея. Недостатки у акции минимальны, а одним из главных плюсов является огромное количество призов. Это заметно повышает шансы на выигрыш даже у тех, кто не входит в топ лидеров.
Партнерский проект