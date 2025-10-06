БК Winline: фрибеты до 30 000 рублей за подписку на Telegram-канал

Для участия в акции пользователю следует:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении конторы.

2. Подписаться на Telegram-канал БК.

3. Нажать на кнопку Joga Bonito под постом с розыгрышем.

В последний день акции бот определит 30 случайных победителей, которые получат призы от букмекера. Размер и тип награды зависят от занятого места.

Место Приз 1 Футболка в рамке с автографом R10 2 iPhone 17 Pro Max 3 PlayStation 5 4 Apple Watch Ultra 5 AirPods Max 6-8 Ретрофутболка Роналдиньо + 30 000 ₽ фрибетами 9-11 Футболки NIKE Total 90 Brasil Reissue + 20 000 ₽ фрибетами 12-14 Футболки NIKE Total 90 + 20 000 ₽ фрибетами 15-18 20 000 ₽ фрибетами 19-22 18 000 ₽ фрибетами 23-26 16 000 ₽ фрибетами 27-30 11 000 ₽ фрибетами

Победителя определят с помощью рандомайзера. Пополнять баланс или совершать ставки не требуется.