БК Winline: фрибеты до 30 000 рублей за подписку на Telegram-канал

БК Winline запустила мегарозыгрыш среди подписчиков Telegram-канала. На конку фрибеты до 30 000 рублей, футболка с автографом Роналдиньо, техника и другие подарки. Пополнять баланс не нужно, победителей определит рандонимайзер.
Для участия в акции пользователю следует:
1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении конторы.
2. Подписаться на Telegram-канал БК.
3. Нажать на кнопку Joga Bonito под постом с розыгрышем.
В последний день акции бот определит 30 случайных победителей, которые получат призы от букмекера. Размер и тип награды зависят от занятого места.
Место
Приз
1
Футболка в рамке с автографом R10
2
iPhone 17 Pro Max
3
PlayStation 5
4
Apple Watch Ultra
|5
|AirPods Max
|6-8
|Ретрофутболка Роналдиньо + 30 000 ₽ фрибетами
|9-11
|Футболки NIKE Total 90 Brasil Reissue + 20 000 ₽ фрибетами
|12-14
|Футболки NIKE Total 90 + 20 000 ₽ фрибетами
|15-18
|20 000 ₽ фрибетами
|19-22
|18 000 ₽ фрибетами
|23-26
|16 000 ₽ фрибетами
|27-30
|11 000 ₽ фрибетами
Победителя определят с помощью рандомайзера. Пополнять баланс или совершать ставки не требуется.
Полученный фрибет разрешается использовать в течение 30 дней. Его можно ставить на ординар или экспресс с коэффициентом 1.01-10.00. Неиспользованный бонус аннулируется без возможности восстановления.
Ознакомимся с основными условиями промоакции подробнее.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.10.2025 (16:00 МСК)
В 16:00 МСК 16 октября букмекер подведет итоги розыгрыша. Подать заявку на участие нужно заранее.
Плюсы
Минусы
|➕ Акция бездепозитная
|➖ Сложно победить
|➕ Разные форматы призов
|➕ Большой номинал фрибета
|➕ Простые условия участия
Winline предлагает максимально простую акцию. Условия розыгрыша уравнивают опытных игроков с крупным банком и новичков с небольшим балансом. Выигрыш или поражение зависят от удачи пользователя. Победить сложно, но участие ни к чему не обязывает. Подписаться на Telegram-канал букмекера и оставить реакцию под постом все-таки стоит.