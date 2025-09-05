Predictor's Bounty от БК Winline: фрибеты на 60 000 000 рублей за ставки на The International

Включиться в конкурс можно, следуя простым правилам:

1. Войти в личный кабинет БК «Винлайн» или создать учетную запись в приложении.

2. Найти вкладку Predictor’s Bounty и активировать участие.

3. Нажать кнопку «К ставкам The International 2025», чтобы перейти к линии матчей.

4. Сделать ставку (одиночную или экспресс) на сумму от 3000 рублей на событие турнира.

Пари на турнир The International 2025 с кэфом от 1.01 автоматически учитываются в акции. Чтобы претендовать на фрибет, необходимо дождаться выполнения одного из заданных условий внутри матча, на который оформлена ставка. Список основных событий:

First Blood произойдет после 5-й минуты.

Игра продлится больше 70 минут.

Соперник украдет Aegis.

Керри команды завершит встречу без смертей.

В матче будет зафиксирован Rampage.

Каждое из 5 основных событий имеет отдельный призовой фонд по 10 000 000 рублей. Средства делятся равными частями между игроками, которые выполнили условия. Повторное участие в том же событии невозможно.

Также есть особое событие. Если чемпионат выиграет коллектив из СНГ, между всеми участниками, выполнившими условие по обороту в 500 000 рублей на матчи TI 2025, распределяются дополнительные 10 000 000 рублей.

Зачисление фрибетов выполняется в течение 1 часа после завершения матча. Общая сумма всех призовых составляет 60 000 000 рублей.