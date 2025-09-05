Ведомости
Фрибеты за депозит

Predictor's Bounty от БК Winline: фрибеты на 60 000 000 рублей за ставки на The International

Топовая возможность для получения фрибетов!

Турнир The International 2025 по Dota 2 собирает вокруг себя внимание миллионов поклонников киберспорта. К этому событию «Винлайн» запускает масштабную акцию Predictor's Bounty с призовым фондом 60 000 000 рублей фрибетами. Участникам нужно заключать ставки в мобильном приложении букмекера и получать бонусы. В программе 5 основных событий и 1 специальное, каждое из которых обеспечено отдельным фондом в 10 000 000 рублей.

Как получить бонус Winline за участие в акции Predictor's Bounty

Включиться в конкурс можно, следуя простым правилам:

1. Войти в личный кабинет БК «Винлайн» или создать учетную запись в приложении.

2. Найти вкладку Predictor’s Bounty и активировать участие.

3. Нажать кнопку «К ставкам The International 2025», чтобы перейти к линии матчей.

4. Сделать ставку (одиночную или экспресс) на сумму от 3000 рублей на событие турнира.

Пари на турнир The International 2025 с кэфом от 1.01 автоматически учитываются в акции. Чтобы претендовать на фрибет, необходимо дождаться выполнения одного из заданных условий внутри матча, на который оформлена ставка. Список основных событий:

  • First Blood произойдет после 5-й минуты.
  • Игра продлится больше 70 минут.
  • Соперник украдет Aegis.
  • Керри команды завершит встречу без смертей.
  • В матче будет зафиксирован Rampage.

Каждое из 5 основных событий имеет отдельный призовой фонд по 10 000 000 рублей. Средства делятся равными частями между игроками, которые выполнили условия. Повторное участие в том же событии невозможно.

Также есть особое событие. Если чемпионат выиграет коллектив из СНГ, между всеми участниками, выполнившими условие по обороту в 500 000 рублей на матчи TI 2025, распределяются дополнительные 10 000 000 рублей.

Зачисление фрибетов выполняется в течение 1 часа после завершения матча. Общая сумма всех призовых составляет 60 000 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline за ставки на The International

Ставку с использованием фрибета можно сделать на протяжении 30 дней после его активации. Допускаются ординары и экспрессы, если коэффициент выбранного события превышает 1.01.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

В таблице собрана вся необходимая информация о предложении.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

3000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.09.2025 (23:59 МСК)

Воспользоваться предложением можно лишь через приложение «Винлайн». Если акционный раздел отсутствует, потребуется обновление.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Значительный призовой пул➖ Требуется крупная стартовая ставка
➕ Минимум шагов для включения в акцию 

Заключение

Размер призового фонда впечатляет — на кону сразу 60 000 000 рублей фрибетами, что встречается крайне редко. Участие требует немного удачи — ставка должна быть оформлена именно на матч, в котором произойдет 1 из редких событий. Какая именно это будет игра — никто заранее не знает. Минимальная сумма пари достаточно высокая, однако выигранный фрибет может существенно превысить вложенное.

Валентин Васильев

