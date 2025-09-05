Predictor's Bounty от БК Winline: фрибеты на 60 000 000 рублей за ставки на The International

Партнерский проект
Турнир The International 2025 по Dota 2 собирает вокруг себя внимание миллионов поклонников киберспорта. К этому событию «Винлайн» запускает масштабную акцию Predictor's Bounty с призовым фондом 60 000 000 рублей фрибетами. Участникам нужно заключать ставки в мобильном приложении букмекера и получать бонусы. В программе 5 основных событий и 1 специальное, каждое из которых обеспечено отдельным фондом в 10 000 000 рублей.
Включиться в конкурс можно, следуя простым правилам:
1. Войти в личный кабинет БК «Винлайн» или создать учетную запись в приложении.
2. Найти вкладку Predictor’s Bounty и активировать участие.
3. Нажать кнопку «К ставкам The International 2025», чтобы перейти к линии матчей.
4. Сделать ставку (одиночную или экспресс) на сумму от 3000 рублей на событие турнира.
Пари на турнир The International 2025 с кэфом от 1.01 автоматически учитываются в акции. Чтобы претендовать на фрибет, необходимо дождаться выполнения одного из заданных условий внутри матча, на который оформлена ставка. Список основных событий:
Каждое из 5 основных событий имеет отдельный призовой фонд по 10 000 000 рублей. Средства делятся равными частями между игроками, которые выполнили условия. Повторное участие в том же событии невозможно.
Также есть особое событие. Если чемпионат выиграет коллектив из СНГ, между всеми участниками, выполнившими условие по обороту в 500 000 рублей на матчи TI 2025, распределяются дополнительные 10 000 000 рублей.
Зачисление фрибетов выполняется в течение 1 часа после завершения матча. Общая сумма всех призовых составляет 60 000 000 рублей.
Ставку с использованием фрибета можно сделать на протяжении 30 дней после его активации. Допускаются ординары и экспрессы, если коэффициент выбранного события превышает 1.01.
В таблице собрана вся необходимая информация о предложении.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (23:59 МСК)
Воспользоваться предложением можно лишь через приложение «Винлайн». Если акционный раздел отсутствует, потребуется обновление.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Значительный призовой пул
|➖ Требуется крупная стартовая ставка
|➕ Минимум шагов для включения в акцию
Размер призового фонда впечатляет — на кону сразу 60 000 000 рублей фрибетами, что встречается крайне редко. Участие требует немного удачи — ставка должна быть оформлена именно на матч, в котором произойдет 1 из редких событий. Какая именно это будет игра — никто заранее не знает. Минимальная сумма пари достаточно высокая, однако выигранный фрибет может существенно превысить вложенное.