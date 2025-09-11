БК Winline: розыгрыш iPhone 17 Pro за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Winline дарит шанс каждому подписчику своего Telegram-канала стать обладателем новенького iPhone 17 Pro в ослепительно оранжевом цвете. По итогу розыгрыша только 1 счастливчик получит смартфон.
Чтобы присоединиться к розыгрышу, достаточно выполнить несколько простых шагов:
1. Создайте аккаунт в Winline, если еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на Telegram-канал WINLINE Esports, где опубликован пост с розыгрышем.
3. Кликните по кнопке W под публикацией.
Уже 31 октября Winline с помощью генератора случайных чисел определит единственного счастливчика, который станет обладателем эксклюзивного iPhone 17 Pro.
Приз не требует отыгрыша. Победитель получит новый iPhone 17 Pro сразу, без каких-либо дополнительных условий.
Таблица содержит все необходимые сведения о конкурсе.
Максимальный размер бонуса
iPhone 17 Pro
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.10.2025 (17:59 МСК)
|Плюсы
|Минусы
|➕ Легкие шаги для участия
|➖ Забрать приз сможет только 1 участник
|➕ Шанс выиграть iPhone 17 Pro
Новая модель iPhone поступила в продажу только в сентябре 2025 года, но Winline уже разыгрывает этот долгожданный гаджет среди своих подписчиков. Участвовать очень легко, однако приз достанется только 1 счастливчику.