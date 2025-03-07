Клиенты PARI: «Спартак» в четвертый раз в сезоне победит «Торпедо»

8 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижегородским «Торпедо» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у красно-белых чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу «автозаводцев» можно по коэффициенту 2.80 (или 34%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.10 (24%). Победа «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.77 (54%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.05 (46%).

Клиенты PARI также склоняются к победе красно-белых. На триумф «Спартака» приходится около 53% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 33% сделано в пользу «Торпедо», еще приблизительно 14% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 58% на 42% в пользу нижегородцев.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.40. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.90.

«Торпедо» и «Спартак» встречались в текущем сезоне пять раз. Трижды сильнее оказывались красно-белые — 4:2, 6:0, 7:4. Еще две победы одержали нижегородцы — 3:2, 3:2. Аналитики PARI считают, что шестое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее шести шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 5.5) котируется за 2.00.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки московской команды. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.83. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Торпедо» котируется за 1.95.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.30.

«Спартак» одержал 34 победы и потерпел 27 поражений в текущем сезоне. Красно-белые занимают пятое место в Западной конференции КХЛ. Статистика «Торпедо» скромнее: 30 побед и 32 поражения. Нижегородцы идут на восьмом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Спартака» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 9.00. Это выше, чем у «Локомотива» (4.00), «Трактора» (6.50), СКА (8.00) и ЦСКА (9.00). Триумф «Торпедо» в Кубке котируется за 40.00.