Клиенты PARI: «Ювентус» победит «Аталанту» и закрепится в зоне ЛЧ

9 марта фанатов итальянского футбола ждет большой матч. В рамках 28-го тура Серии А сойдутся две команды из топ-4 — «Ювентус» и «Аталанта». Матч состоится на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 2.50, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех «Аталанты» оценивается коэффициентом 2.90 (около 33%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.25 (приблизительно 29%).

Клиенты PARI также чуть больше верят в успех «Ювентуса». На победу туринцев приходится 54% от общего оборота пари на исход встречи, около 38% — на успех «Аталанты» и 8% — на ничью.

Аналитики полагают, что грядущий матч получится достаточно напряженным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два мяча, можно с коэффициентом 1.30. На три забитых мяча и более аналитики дают коэффициент 2.00. Коэффициент на исход, при котором будет забито менее трех голов, составляет 1.82. Вероятность того, что зрители увидят минимум четыре забитых мяча, оценивается котировкой 3.30. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.78. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.05.

«Ювентус» не может победить «Аталанту» на своей арене в Серии А с 2018 года. При этом последние встречи на «Альянц Стадиум» были достаточно результативными. Коэффициент на то, что «Ювентус» отправит в ворота соперника минимум два мяча, составляет 2.40. Вероятность того, что туринцы забьют «Аталанте» сразу три гола, как это было в 2023-м, оценивается котировкой 5.40.

«Аталанта» остается одной из двух самых результативных команд Серии А, а нападающий бергамасков Матео Ретеги возглавляет список бомбардиров чемпионата. Ставка на минимум один гол гостей в грядущем поединке доступна за 1.35. Индивидуальный тотал «Аталанты» больше 1.5 можно взять за 2.55, а больше 2.5 — за 6.20.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1, которая была зафиксирована в предыдущем очном поединке команд. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Победу «Ювентуса» со счетом 1:0 можно взять за 8.50. Ставка на успех гостей со счетом 2:1 доступна за 11.00.

«Аталанта» отстает от лидирующего «Интера» всего на три очка. Поставить на чемпионство подопечных Джан Пьеро Гасперини можно с котировкой 12.00. «Ювентус» занимает четвертую строчку и отстает на первого места на шесть очков. Вероятность того, что триумфаторами Серии А станут туринцы, оценивается коэффициентом 50.00. Шансы «Ювентуса» и «Аталанты» войти в тройку по итогам чемпионата котируются за 2.65 и 1.45 соответственно.