Голы на последних секундах принесли победу клиенту Мелбет

Клиент БК Мелбет собрал экспресс из трех футбольных топ матчей прошедшего воскресенья. Игрок «зарядил» 200 000 RUB с коэффициентом 11.97 и смог забрать 2 395 345.13 RUB. Давайте рассмотрим его пари более подробно:



Первым событием стал матч АПЛ между Лестер Сити и Манчестер Юнайтед. Клиент Мелбет поверил, что в этой игре будет много забитых мячей и взял: «Тотал: Больше (2.5)» с коэффициентом 1.91.В середине первого тайма Расмус Хойлунд распечатал ворота Лестера, но этого было недостаточно для «захода» пари. Следующий гол Манчестера на 57 минуте забил Алехандро Гарначо, но гол был отменен VAR, но уже через 10 минут аргентинец смог поразить ворота снова. Этот гол у «дьяволов» уже никто не отнял. Концовка матча заставила понервничать клиента Мелбет, к 90 минуте счет был 2:0 в пользу МЮ. И тут Бруно Фернандеш решил доказать всем, что он действительно волшебник из Манчестера. Португалец забил гол в добавленное время, установив окончательный счет 3:0, а первое событие сыграло.

Вторым матчем игрок выбрал Аталанта – Интер. Клиент Мелбет отдал предпочтение команде Симонне Индзаги, заключив пари на победу гостей с коэффициентом 2.73. Матч был напряженным без явного перевеса в чью-либо сторону. Первый тайм завершился со счетом 0:0, но все изменилось во второй половине, когда на 54 минуте Карлос Аугусто забил свой гол. Футбол стал более открытым и под занавес матча Лаутаро Мартинес удвоил преимущество гостей. Матч завершился победой Интера 2:0, и второе событие зашло.

Решающим событием стал матч Атлетико Мадрид – Барселона. Игрок поверил в «сине – гранатовых» и взял: «Исход: П2» с коэффициентом 2.23. Матч складывался не в пользу клиента Мелбет. На 45 минуте Хулиан Альварас смог забить гол, на 70-ой минуте Александр Сорлот увеличил счет для своей команды. Но, как известно, Барселона – команда которая может все. Камбек со счета 0:2 не стал исключением. Каталонцы успели забить 4 мяча за 20 минут и выиграли в этом матче. Последнее событие сыграло и экспресс клиента БК Мелбет успешно «доехал».

Во всех трех матчах, которые выбрал клиент БК Мелбет, интрига сохранялась до последних минут. До последнего не было понятно зайдет ли пари, но после финального свистка счет игрока пополнился на 2 395 345.13 RUB. Поздравляем клиента БК Мелбет с солидным кушем!

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