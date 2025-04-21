Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей

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19-20 апреля прошли матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги, который вновь смешал все карты в чемпионской гонке. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.
«Краснодар» сумел реабилитироваться перед фанатами за поражение в прошлом туре, обыграв «Ахмат» со счетом 3:1. Эта победа позволила «быкам» удержаться на первой строчке в турнирной таблице, однако их положение все еще остается довольно шатким — в спину дышит «Зенит», который отстает всего на два очка. В минувшие выходные подопечные Сергея Семака обыграли «Химки» со счетом 1:0.
Не подвел своих болельщиков и «Спартак», которому удалось перевернуть, казалось бы, неудачную игру и одолеть «Акрон». Москвичи уступали волжанам со счетом 0:2, но смогли победить благодаря автоголу соперника и удачно реализованному пенальти (3:2). Эта игра стала самой результативной в прошедшем туре.
Другие московские команды также выступили удачно. Так, «Локомотив» обыграл нижегородский «Пари НН» (3:0), а «Динамо» победило «Рубин» (3:1). Исключением стал только ЦСКА, поделивший очки с «Крыльями Советов» (1:1).
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Больше всего ставок в денежном выражении пришлось на матч «Краснодара» с «Ахматом» — более 19% от общей доли оборота пари на события 25-го тура РПЛ. Почти столько же (около 18%) сделано на встречу «Акрона» со «Спартаком». Кроме того, в топ-3 по обороту вошел матч «Зенит» — «Химки» (почти 15%).
Меньше всего клиенты PARI поставили на игры «Динамо» — «Рубин», «Оренбург» — «Динамо» Махачкала (2:1) и «Факел» — «Ростов» (0:2).
В целом прошедший тур оказался крайне удачным для игроков. PARI занесла в актив матчи «Зенит» — «Химки» и ЦСКА — «Крылья Советов». А вот остальные встречи завершились в пользу клиентов. Больше всего игроки получили выигрыши по ставкам на матчи «Акрона» со «Спартаком» и «Краснодара» с «Ахматом».
Крупнейший выигрыш по ставкам на события минувшего тура получил игрок, который заключил пари на сумму 3 000 000 рублей на победу «Оренбурга» в матче с махачкалинским «Динамо». «Газовики» практически наверняка вылетят в Первую лигу, но в эту субботу им удалось порадовать фанатов, победив со счетом 2:1. Выигрыш клиента составил 6 540 000 рублей.
Другой игрок поставил 3 400 000 рублей на победу «Краснодара» в матче с «Ахматом». «Быки» уверенно чувствовали себя в родных стенах, контролируя мяч большую часть игрового времени. Силами Джона Кордобы хозяева открыли счет в начале первого тайма. Гости смогли ответить на 51-й минуте, но «Краснодар» было уже не остановить — в последующие полчаса грозненцев огорчили Эдуард Сперцян и Кевин Пина. В итоге краснодарцы победили со счетом 3:1, а автор пари получил выплату в размере 6 222 000 рублей.
Увы, не все крупные ставки были успешными. Так, один из игроков слишком сильно поверил в «Зенит», поставив 1 388 750 рублей на победу петербуржцев в матче с «Химками» с форой (-2.5). Ставка выглядела сомнительно уже с точки зрения статистики — в последний раз петербуржцы победили красно-черных с таким отрывом еще в далеком 2009 году. Прошедший матч также не стал исключением. Хотя «Зенит» и одержал победу, итоговый счет оказался далек от успешного исхода.
Коэффициенты на чемпионство «Зенита» и «Краснодара» практически сравнялись — до конца сезона осталось пять туров, а разрыв между командами составляет всего два очка. Так, котировки на победу петербуржцев выросли с 1.80 до 2.00, тогда как победа «быков» теперь идет с коэффициентом 2.15 вместо 2.60. Замыкает тройку фаворитов «Спартак», однако коэффициент на чемпионство красно-белых вырос с 9.00 до 10.50.
С коэффициентом 100.00 можно поставить на чемпионство ЦСКА. Аналогичные ставки на московское «Динамо» и «Локомотив» можно сделать за 500.00 и 1000.00 соответственно.
Наиболее вероятными кандидатами на вылет считаются «Оренбург» и «Факел». Заключить пари на то, что эти команды завершат сезон в зоне вылета, можно с коэффициентами 1.20 и 1.03.
Матчи 26-го тура РПЛ пройдут 25-27 апреля. Главными событиями предстоящего уикенда станут московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА и встреча «Зенита» с «Динамо».
Партнерский проект