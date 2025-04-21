Победа «Краснодара» над «Ахматом» принесла клиенту PARI более 6 000 000 рублей

19-20 апреля прошли матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги, который вновь смешал все карты в чемпионской гонке. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах прошедших выходных.

«Краснодар» сумел реабилитироваться перед фанатами за поражение в прошлом туре, обыграв «Ахмат» со счетом 3:1. Эта победа позволила «быкам» удержаться на первой строчке в турнирной таблице, однако их положение все еще остается довольно шатким — в спину дышит «Зенит», который отстает всего на два очка. В минувшие выходные подопечные Сергея Семака обыграли «Химки» со счетом 1:0.

Не подвел своих болельщиков и «Спартак», которому удалось перевернуть, казалось бы, неудачную игру и одолеть «Акрон». Москвичи уступали волжанам со счетом 0:2, но смогли победить благодаря автоголу соперника и удачно реализованному пенальти (3:2). Эта игра стала самой результативной в прошедшем туре.

Другие московские команды также выступили удачно. Так, «Локомотив» обыграл нижегородский «Пари НН» (3:0), а «Динамо» победило «Рубин» (3:1). Исключением стал только ЦСКА, поделивший очки с «Крыльями Советов» (1:1).