«Спартак» и ЦСКА отправляются в путь за Кубком Гагрина

В среду, 26 марта, стартует плей-офф Кубка Гагарина. В Магнитогорске, Екатеринбурге, Москве и Минске будут сыграны первые матчи в четырех четвертьфинальных парах Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги. Представляем команды, которые выйдут на лед в первый игровой день.

Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала

Стадион: «Мегаспорт» (Москва, Россия)

Трансляция: «МАТЧ!»

Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04

Одна из самых интересных пар на первой стадии плей-офф. Соперники встречались в первом кубковом раунде год назад, и тогда москвичи с внешней легкостью прошли череповчан, уступив лишь в одном матче серии до четырех побед. В завершившемся регулярном первенстве ни одна из команд не смогла добиться преимущества в личных встречах - каждая одержала по две победы на своем льду.

Букмекеры называют красно-белых явным фаворитом в борьбе за выход в западный полуфинал, предлагая за это коэффициент 1.50. На проход «Северстали» можно поставить за куда более весомые 2.55. Если же сыграет ставка на повторение прошлогоднего счета в серии (4:1 в пользу «Спартака»), то она будет рассчитана по кэфу 4.10. Заключить пари на то, что победителем серии станет команда, одержавшая победу в первой встрече, можно за 1.62. Номинал сыгравшей ставки на то, что итоговый победитель пары будет проигрывать по ходу серии, будет умножен на 2.15.

Источник: официальный сайт «Спартака»

Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала

Стадион: «Минск-Арена» (Минск, Беларусь)

Трансляция: «КХЛ ТВ!»

Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04

Если не следить за событиями в КХЛ, то можно было бы предположить, что москвичи являются очевидными фаворитами пары. На самом же деле все далеко не так просто. У минчан есть реальный шанс впервые в клубной истории преодолеть первый раунд плей-офф. «Динамо» не просто симпатично выглядело в регулярке, но и обыграла в ней ЦСКА во всех четырех встречах. Армейцы подошли к кубковой стадии не в лучшем состоянии, лишь в последнем матче регулярке прерывав серию из четырех поражений, последнее из которых, к слову, случилось в домашней встрече с минчанами. Серьезным ударом для красно-синих стала и потеря двух лидеров - травмированного Виталия Абрамова и отстраненного за допинг Владислава Каменева. Не стоит забывать и о том, что решающий седьмой матч, если до него дойдет дело, будет играться в Минске.

Проблемы армейцев повлияли на котировки. Выход «Динамо» четвертьфинал Западной конференции оценен весьма скромным коэффициентом 1.83, в то время как на проход дальше ЦСКА можно поставить за 1.95. Если отталкиваться от букмекерской линии, то серия должна уложиться в 5-6 матчей. На то, что игр в серии будет минимум шесть (ТБ 5.5), предлагается поставить за 1.50, а на то, что не больше шести (ТМ 6.5) - за 1.38. Заключить пари на то, что белорусы выиграют серию в решающем седьмом матче можно за 4.70.

Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала

Стадион: «Арена-Металлург» (Магнитогорск, Россия)

Трансляция: «КХЛ PRIME!»

Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04

Вне всяких сомнений - это самая яркая афиша первого раунда Кубка Гагарина. Действующий обладатель трофея из Магнитогорска встречается с блестяще проведшим концовку регулярного первенства «Авангардом». Омичи выиграли 14 из последних 16-ти матчей регулярки и подходят к кубковым встречам в превосходной форме. У «Магнитки» серьезные кадровые проблемы - не понятно, когда вернется в строй голкипер Илья Набоков. Полноценно заменить главного творца победы в плей-офф-2024 невозможно.

Букмекеры отдают в своей линии минимальное преимущество «Авангарду». Поставить на выход команды Ги Буше в западный полуфинал предлагается за 1.83, в то время как победа в серии «Металлурга» котируется за 1.95. Самый скромный коэффициент (4.50) при ставке на точный счет в серии зафиксирован на победу омичей 2:4. На выигрыш «Магнитки» в решающем матче можно поставить за 4.70. Вероятность того, что победитель противостояния двух достойных соперников определится в седьмом матче (ТБ 6.5) котируется за 5.30.

Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала

Стадион: «УГМК-Арена» (Екатеринбург, Россия)

Трансляция: «КХЛ PRIME!»

Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04

Вряд ли в Екатеринбурге рады тому, что в первом раунде им достался в соперники казанский клуб. Но в прошлом сезоне «Автомобилист» уже встречался с «Ак Барсом» на этой же стадии и тогда сенсационно выбил именитого соперника, уложившись в пять матчей. Обе команды провели регулярку не лучшим образом, выдавая временами провальные отрезки. Явного фаворита в этой паре не видно, хотя букмекеры с этим тезисом не согласны.

Вероятность прохода «Автомобилиста» в следующий раунд оценена коэффициентом 2.12, в то время как на успех казанцев можно поставить за 1.70. Эксперты FONBET полагают, что серия получится достаточно затяжная и в пять матчей точно не уложится (ТМ5.5 - 2.40). Заключить пари на то, что победитель определится лишь в седьмой встрече (ТБ 6.5) можно за 2.85., а на то, что будет сыграно не меньше шести матчей (ТБ 5.5) - за 1.50. Угаданная победа «ястребов» в решающем поединке сулит кэф 5.10. Зеркальный успех казанцев котируется за те же 5.10.