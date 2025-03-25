Фавориты в игре: «Локомотив», «Динамо» и «Трактор» стартуют в плей-офф Кубка Гагрина

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В четверг, 27 марта, пройдет второй игровой день плей-офф Кубка Гагарина. В Челябинске, Ярославле, Москве и Уфе будут сыграны первые матчи еще в четырех четвертьфинальных парах Западной и Восточной конференций КХЛ. Именно в четверг стартуют главные фавориты плей-офф. Представляем команды, которые выйдут на лед.
Разбор пар плей-офф, играющих 26 марта
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Трактор» (Челябинск)
26.03.2025, Ср
17:00 МСК
«Адмирал» (Владивосток)
|П1 - 1.50
Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала
Стадион: «Арена имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)
Трансляция: «КХЛ ТВ»
Даты матчей: 27.03, 29.03. 31.03, 02.04. Если потребуется: 04.04, 06.04, 08.04
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«Трактор» блестяще выступил в регулярном чемпионате, заняв первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Агрессивный стиль игры челябинцев приятен зрительскому глазу. Больше команды Бенуа Гру (223) в первенстве забили лишь хоккеисты СКА (236), но питерцы значительно уступают лидеру Востока в разнице шайб. В регулярке-2024/25 «Трактор» и «Адмирал» встречались четыре раза и в трех случаях победа доставалась челябинцам. Но одну игру на своей площадке дальневосточники все же зацепили. Именно домашний козырь команда Леонида Тамбиева будет пытаться разыграть в плей-офф. Длительные перелеты во Владивосток для игроков «Адмирала» - дело привычное, а вот для соперников такие путешествия превращаются в серьезное испытание.
У букмекеров нет сомнений при определении фаворита в паре. Команда из Челябинска является вторым (после «Локомотива») претендентом на победу в Кубке Гагарина. Поставить на победу лучшей восточной команды в плей-офф можно за 6.50. За проход в следующую стадию «Трактора» предложен мизерный коэффициент - 1.09, в то время как шансы на успех «Адмирала» котируются за 7.30. Но пару матчей, судя по букмекерской линии, дальневосточники зацепить должны. Поставить на то, что в серии будет сыграно не меньше пяти матчей (ТБ 4.5) можно за скромные 1.27, а ТБ 5.5 идет уже за 2.20. При ставке на точный счет в серии самый низкий коэффициент предложен за победу челябинцев 4:1 - 2.75.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Москва)
27.03.2025, Чт
17:00 МСК
СКА (Санкт-Петербург)
|П1 - 2.20
Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала
Стадион: «Арена имени Аркадия Чернышева» (Москва, Россия)
Трансляция: «МАТЧ!»
Даты матчей: 27.03, 29.03. 31.03, 02.04. Если потребуется: 04.04, 06.04, 08.04
На бумаге шансы команды из Санкт-Петербурга на победу в серии выглядят ничтожными. Москвичи в шести встречах регулярки пять раз побеждали СКА, что довольно показательно. Но в кубковых встречах Роман Ротенберг наверняка приготовит для своего визави несколько сюрпризов. Биться в плей-офф, что и говорить, армейцы с берегов Невы умеют. Здорово смущает лишь одно - СКА крайне слабо провел концовку регулярного первенства, и судить о готовности команды к подвигам в кубковой стадии без вполне оправданного скепсиса стадии крайне сложно.
Букмекеры ставят «Динамо» на 3-е место в списке претендентов на победу в Кубке Гагарина, предлагая за подобное развитие событий коэффициент 7.50. Но на котировках на успех в серии с питерцами это не сильно отразилось. Выход в западный полуфинал москвичей оценен кэфом 1.68, но и предложенные за проход СКА 2.12 не сильно бередят душу. При этом эксперты FONBET не верят, что для определения имени победителя пары потребуется решающий седьмой матч - ТБ 6.5 предлагается за 1.38. Победа москвичей со счетом 4:1 идет за 4.90. Точно такой же коэффициент на угаданные 4:2. Все те же 4.90 фигурируют при ставке на победу СКА по итогам шести встреч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Локомотив» (Ярославль)
27.03.2025, Чт
19:00 МСК
«Торпедо» (Нижний Новгород)
|П1 - 1.50
Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала
Стадион: «Арена-2000» (Ярославль, Россия)
Трансляция: «КХЛ ТВ»
Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04
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Нижегородцы могли бы рассчитывать на выход в следующий раунд, попадись им любой другой соперник, но против лучшей команды регулярного первенства у подопечных Игоря Ларионова минимум шансов. Если «Торпедо» сумеет избежать «сухого» поражения в серии - это уже будет достижением, а если зацепит две игры - назовут героями. Рациональный и сбалансированный хоккей «железнодорожников» - серьезное оружие, против которого сложно найти серьезные аргументы. В регулярном чемпионате «Локо» выиграл все четыре матча у «Торпедо», позволив сопернику лишь дважды отличиться за 12 периодов.
Абсолютно заслуженно и обоснованно «Локомотив» занимает первое место в списке фаворитов на победу в плей-офф, вероятность которой оценена букмекерами красноречивым коэффициентом 3.60. Вероятность прохода ярославцев в западный полуфинал котируется за 1.09, а на успех нижегородцев можно поставить за кричащие 7.20. Но все же аналитики рассчитывают, что без побед «Торпедо» в плей-офф не останется. На выигрыш в серии «Локо» со счетом 4:0 можно поставить с кэфом 3.25, а за 4:1 предлагают весьма привлекательные 2.75.
Команда 1
Время начала
Команда 2
«Салават Юлаев» (Уфа)
27.03.2025, Чт
17:00 МСК
«Сибирь» (Новосибирск)
Турнир: Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина, 1/8 финала
Стадион: «Уфа-Арена» (Уфа, Россия)
Трансляция: «КХЛ PRIME!»
Даты матчей: 26.03, 28.03. 30.03, 1.04. Если потребуется: 3.04, 5.04, 7.04
Исход противостояния второй и восьмой команд Восточной конференции довольно предсказуем. Уфимцы провели отличный сезон, в котором выиграли у сибиряков три матча из четырех. «Сибирь» способна удивить и соперника, и зрителей, но делать это на постоянной основе невозможно. Один матч, возможно, команда Вадима Епченцева и возьмет, все, что выше - станет нарушением адекватного сценария развития событий.
Аналитики оценивают вероятность победы «Салавата Юлаева» в серии коэффициентом 1.15, при возможности сделать ставку на «Сибирь» за 5.40. Номинал сыгравшей ставки на «сухую» победу уфимцев будет умножен на 4.10. Наиболее же вероятным счетом в серии является 4:1 в пользу фаворита. Такой итого котируется за 2.95.
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