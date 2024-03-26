Кубок Гагарина, матч Авангард — Локомотив, 26 марта: дата и время, где смотреть, прямая трансляция

Во вторник, 26 марта, продолжится плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В рамках одной из серий второго раунда Кубка Гагарина омский «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Пройдет игра на льду «G-Drive Арены». Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте омичей.

На данный момент в серии лидирует «Локомотив». В Омске команда дважды была сильнее - 2:1 (в овертайме) и 7:0. На домашнем льду ярославцы по разу выиграли (3:1) и уступили (1:2 ОТ). В регулярном чемпионате соперники обменялись домашними победами со счетом 4:1.

В прошлом раунде «Авангард» выбил тольяттинскую «Ладу» (4-1), а «Локомотив» - действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА (4-1). По итогам регулярного чемпионата ярославцы заняли третье место в Западной конференции, омичи - второе в Восточной.

Прямая трансляция игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL PRIME» и «KHL», на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko Спорт» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.

Букмекеры дают высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. В компании PARI можно поставить на победу «Локомотива» с котировкой 2,40, на ничью - за 3,80, на выигрыш «Авангарда» - за 2,80.