Клиент PARI поставил более 600 000 рублей на матч «Бетиса» и «Ноттингема» в первом туре Лиги Европы

Аналитики ждут результативную игру в Севилье
Валентин Васильев

24 сентября в стартовом туре общего этапа Лиги Европы «Бетис» примет «Ноттингем Форест». Встреча состоится на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед матчем, а также изучила ставки клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом предстоящего матча, но отдают небольшое предпочтение «Бетису». Сделать ставку на победу хозяев можно за 2.15, что соответствует примерно 45% вероятности. Успех «Ноттингема» котируется за 3.30 (около 30%). Ничья оценивается в 3.70 (примерно 25%).

Клиенты PARI также сделали выбор в пользу испанского клуба. На победу «Бетиса» приходится около 94% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, на успех «Ноттингема» и ничью сделано 4% и 1% соответственно.

Аналитики PARI ждут результативную игру от команд Мануэля Пеллегрини и Ангелоса Постекоглу. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.72. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.62. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.30.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.50. Минимальная победа «Бетиса» оценивается в 9.50. Остальным результатам соответствуют двузначные коэффициенты.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на сегодняшний матч — 619 080 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий, включив в него прогноз на гол «Бетиса» в ворота «Ноттингема» за 1.30. Общий коэффициент экспресса — 2.03. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 600 000 рублей.

«Бетис» идет на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. На счету команды 9 очков в 6 матчах. Прошлый еврокубковый сезон был для команды Мануэля Пеллегрини весьма успешным: «Бетису» удалось добраться до финала Лиги Конференций, в котором испанцы уступила «Челси». В новом сезоне «Бетис» один из главных претендентов на успешное выступление в Общем этапе ЛЕ. Если «Бетис» финиширует в тройке, сыграет ставка за 4.30.

«Ноттингем Форест» не часто радует своих болельщиков еврокубками. Участие в нынешнем сезоне Лиги Европы — первое попадание «лесников» в европейский футбол с 1996 года. В начале сезона в команде произошли кадровые перестановки: Нуну Эшпириту Санту, который привел клуб к успеху, был уволен с поста главного тренера, а на его место пришел победитель Лиги Европы прошлого сезона Анге Постекоглу. Шансы «Ноттингема» занять первое место на Общем этапе оцениваются коэффициентом 10.00.

На старте Лиги Европы 2025/26 главными претендентами на победу в турнире, по оценкам аналитиков PARI, считаются «Астон Вилла» и «Рома». Сделать ставку на итоговый триумф этих команд можно за 7.50 и 12.00 соответственно. Ставки на победу «Бетиса» и «Ноттингема» принимаются за 13.00.

Новое