FONBET — титульный партнер гала-матча в честь победы ПФК ЦСКА в Кубке УЕФА

В составе ПФК ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Вагнер Лав, Даниэль Карвальо и другие легенды клуба.

Состав Сборной европейских клубов будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании – в него войдут игроки, выступавшие за «Челси», «Порту», «ПСЖ», «Бенфику», «Партизан», «Осер», «Парму» и «Спортинг».

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