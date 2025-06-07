Клиенты PARI: ЦСКА победит «Зенит» в 6-м матче финальной серии и выиграет Единую лигу ВТБ

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9 июня ЦСКА сыграет с «Зенитом» в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Поединок пройдет на арене «Баскет-холл» в Москве и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что москвичи сумеют закрыть серию. Ставки на победу ЦСКА принимаются по коэффициенту 1.48, что соответствует 65% вероятности. Поставить на успех «Зенита» можно за 2.65, вероятность такого исхода составляет около 35%.
Большинство клиентов PARI также считают, что «армейцы» окажутся сильнее. 90% от общего объема ставок на исход матча приходится на подопечных Андреа Пистиолиса. Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей на победу ЦСКА по коэффициенту 1.53.
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По оценкам аналитиков, общий счет встречи составит по меньшей мере 163 очка. Поставить на тотал больше 162.5 можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 162.5 — с коэффициентом 1.94. ЦСКА набирал минимум 80 очков в четырех матчах из пяти в этой серии. PARI предлагает коэффициент 1.63 на то, что ЦСКА сможет набрать минимум 83 очка в следующем матче.
Серия началась в Санкт-Петербурге, где ЦСКА победил в гостях со счётом 82:80. Во втором домашнем матче «Зенит» выиграл с результатом 86:70. Затем серия продолжилась в Москве, где команды выиграли по одной игре: сначала «Зенит» одолел «армейцев» со счётом 91:83, а затем уже ЦСКА переиграл петербуржцев 85:62. В пятой встрече в Санкт-Петербурге ЦСКА одержал победу со счетом 89:84 и снова вышел вперед.
После триумфа ЦСКА в пятом матче букмекеры считают команду Пистиолиса очевидным фаворитом серии с коэффициентом 1.19. Если же «Зенит» сможет стать чемпионом, сыграет ставка за 4.60. При этом аналитики ожидают, что в серии все закончится в шестом матче, и предлагают поставить на это за 1.45. Если же в финале Единой лиги ВТБ этого сезона будет седьмая игра, сыграет ставка за 2.55.