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29 апреля 10:25ГлавнаяНовости

Аршавин, Радимов, Погребняк сыграют в футбол против лыжников и биатлонистов в благотворительном матче «Это все еще я»

Команду лыжников и биатлонистов будут представлять олимпийские призеры
Валентин Васильев

19 мая при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай» и «Дополнительное время» на стадионе «Сапсан Арена» в Москве пройдет благотворительный футбольный матч «Это все еще я». На поле сойдутся легенды отечественного футбола и ярчайшие представители лыжных гонок и биатлона. Приобрести билеты на матч можно по ссылке.

В составе футбольной команды зрители увидят обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА, призеров чемпионата Европы из легендарной сборной России — 2008 Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Владимира Быстрова, Павла Погребняка, Игоря Семшова и других титулованных игроков.

Команду лыжников и биатлонистов будут представлять олимпийские призеры Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион Александр Легков и другие известные российские лыжники и биатлонисты.

«Цель матча “Это все еще я” у нас одна — сделать этот мир лучше. Второй год мы увидим в одной игре представителей абсолютно разных видов спорта — футбола с одной стороны и лыжных гонок и биатлона с другой. Это уникальное противостояние. Где еще можно увидеть вместе на футбольном поле Логинова и Аршавина? Только у нас. Я знаю, молодые спортсмены смотрят на таких звезд, как Андрей Сергеевич, с замиранием. И сыграть против него — это отличная мотивация, которая вдохновит их на подвиги на лыжне», — отмечает организатор матча, ведущий и комментатор Андрей Романов.

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Перед началом матча и во время перерыва в фойе арены будет работать благотворительный аукцион, где гости смогут приобрести памятные вещи спортсменов за пожертвования, сделать фото на память и получить автографы своих кумиров.

«Сыграть в футбол против представителей другого вида спорта всегда интересно и необычно. Думаю, это будет очень зрелищное событие. Но главное, что оно будет важным для поддержки пожилых спортсменов. В конце концов спорт — это не только трофеи, но и то, что действительно объединяет и помогает», — прокомментировал Андрей Аршавин.

Матч организован в рамках проекта системной поддержки ветеранов спорта «Это все еще я» от благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». Все собранные средства будут направлены на развитие ветеранского спорта и поддержку возрастных спортсменов — заслуженного тренера России, воспитавшего множество медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира Сергея Морилова; тренера, мастера спорта, участника многих Олимпиад Виктора Чуркина и других ветеранов. Особенными гостями мероприятия станут сами подопечные благотворительных фондов. 

«Матч звезд — отличный способ напомнить, что после спорта есть жизнь! У кого-то она складывается легко и удачно, но, к сожалению, тех, кому нужна помощь, гораздо больше. Так давайте поможем вместе? Приходите поддержать любимых спортсменов! Это ведь не просто матч, это — благодарность. Каждый пас, каждый гол, каждый зритель на “Сапсан Арене” — шанс подарить нашим легендам немного дополнительного времени. Ощущение важности и нужности этому миру. Потому что настоящий спорт никогда не заканчивается. И мы делаем все, чтобы мечты наших спортсменов продолжали сбываться», — поделилась спортивная телеведущая Олеся Серегина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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