Клиенты PARI: Team Liquid и PARIVISION сыграют вничью в матче на EWC по Dota 2

9 июня на Esports World Cup по Dota 2 пройдет второй круг группового этапа. Одним из центральных матчей дня станет встреча в квартете D двух фаворитов чемпионата — Team Liquid и PARIVISION. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что наиболее вероятный исход противостояния — ничья. Серия в формате best-of-2 стартует в 19:30 по московскому времени.

PARIVISION заняла первое место в мировом рейтинге и приехала на чемпионат в качестве фаворита. В дебютном матче коллектив Satanic победил Heroic со счетом 2:0. Поставить на успех PARIVISION можно с котировкой 2.80. Вероятность того, что серия завершится со счетом 1:1, оценивается коэффициентом 2.13. Ставка на то, что состав Satanic выиграет хотя бы одну карту, доступна за 1.16. Предыдущая серия с участием PARIVISION оказалась богата на фраги — более 120. Коэффициент на тотал фрагов в грядущем матче больше 97.5 составляет 2.05.

Team Liquid выиграла последний турнир перед стартом EWC. Коллектив Nisha также начал с победы выступление на Esports World Cup с победы. Liquid на прошлой неделе уже встречалась с PARIVISION и тогда победила со счетом 3:0. Ставка на триумф состава Nisha в грядущем матче доступна за 4.50. Вероятность того, что Liquid не проиграет оппоненту, оценивается коэффициентом 1.45. Коэффициент на коллектив Nisha с форой по фрагам (+10.5) составляет 1.90, а с форой (+12.5) — 1.72.

Клиенты PARI также больше верят в ничейный исход — на него приходится 55% от общего оборота пари на три исхода встречи. Еще 24% сделано на победу PARIVISION и 21% — на триумф Liquid.

Esports World Cup по Dota 2 проходит с 8 по 19 июля в Эр-Рияде. На турнире выступают 16 лучших коллективов мира, которые борются за призовой фонд в размере $3 млн. В квартет D вместе с PARIVISION и Team Liquid также попали Heroic и Shopify Rebellion. Лучшая команда группы пройдет сразу в плей-офф, а остальные отправятся в стадию Play-In.