Вадим Евсеев ни разу не побеждал "Енисей" в качестве тренера

В среду, 7 июня, состоятся первые стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе российского футбола. Изначально они должны были состояться 6-го и 9-го числа, но были перенесены Российским футбольным союзом на день.

В первом переходном матче (начнется в 15:00 по Москве) красноярский “Енисей” в одноименном манеже примет воронежский “Факел”. Аналитики букмекерских контор предсказуемо отдают предпочтение в паре 14-й команде Премьер-лиги (коэффициенты на победу - 2,10-2,14 против 3,70-3,80 на хозяев). Хотя у главного тренера гостей связаны не лучшие воспоминания с этой командой.

До сих пор команды Вадим Евсеева “Енисей” не побеждали. В качестве тренера он пересекался с красноярской командой трижды. С “Уфой” в апреле 2019 года довольствовался нулевой ничьей в Красноярске, а с “Шинником” в сезоне-2022/23 уступил в гостях 1:2 и разошелся миром в Ярославле (2:2).

У наставника “Енисея” Вадима Гаранина, наоборот, баланс против “Факела” положительный: победа с “Енисеем” в первой лиге (2:1) и ничья с “Сочи” в РПЛ (1:1). Обе игры состоялись в 2022 году.