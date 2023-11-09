PARI: матч «Локомотив» — «Спартак» стал самым популярным и прибыльным событием 14-го тура РПЛ

Самым популярным событием 14-го тура ожидаемо стал матч между «Локомотивом» и «Спартаком», который состоялся 5 ноября и завершился ничьей со счетом 1:1. На московское дерби приходится почти 19% от общей доли оборота ставок на события тура.

Практически столько же привлек матч «Сочи» — «Динамо», который отметился настоящей голевой феерией — соперники забили друг другу по три гола и поделили очки. При этом москвичи по ходу встречи вели в счете 3:1. На эту игру приходится более 18% оборота.

Кроме того, в тройку самых популярных матчей вошла игра между «Балтикой» и «Зенитом», на которую приходится свыше 13% оборота. Подопечные Сергея Семака оправдали статус фаворита, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

Меньше всего ставок пришлось на матчи «Ахмат» — «Факел», «Урал» — «Рубин» и «Оренбург» — «Ростов». В сумме эти игры привлекли менее 26% от всего объема пари на 14-й тур РПЛ.

Самым удачным событием для PARI стал матч «Локомотив» — «Спартак». Эта игра принесла компании 33% от общей доли прибыли по ставкам на весь тур. Компания также зафиксировала хороший результат на матчах «Урал» — «Рубин» и «Сочи» — «Динамо». На эти встречи приходится 18% и 10% от общей прибыли соответственно.

Убыточными для PARI при этом оказались противостояния «Балтики» с «Зенитом», «Краснодара» с «Крыльями Советов» (2:1) и ЦСКА с «Пари НН» (3:2).