PARI: матч «Локомотив» — «Спартак» стал самым популярным и прибыльным событием 14-го тура РПЛ

Партнерский проект
В начале ноября в Российской Премьер-лиге прошел 14-й тур, который отметился рядом интересных матчей. Среди них московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», а также результативная ничья 3:3 в игре «Сочи» против «Динамо». Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги тура.
Самым популярным событием 14-го тура ожидаемо стал матч между «Локомотивом» и «Спартаком», который состоялся 5 ноября и завершился ничьей со счетом 1:1. На московское дерби приходится почти 19% от общей доли оборота ставок на события тура.
Практически столько же привлек матч «Сочи» — «Динамо», который отметился настоящей голевой феерией — соперники забили друг другу по три гола и поделили очки. При этом москвичи по ходу встречи вели в счете 3:1. На эту игру приходится более 18% оборота.
Кроме того, в тройку самых популярных матчей вошла игра между «Балтикой» и «Зенитом», на которую приходится свыше 13% оборота. Подопечные Сергея Семака оправдали статус фаворита, одержав уверенную победу со счетом 2:0.
Меньше всего ставок пришлось на матчи «Ахмат» — «Факел», «Урал» — «Рубин» и «Оренбург» — «Ростов». В сумме эти игры привлекли менее 26% от всего объема пари на 14-й тур РПЛ.
Самым удачным событием для PARI стал матч «Локомотив» — «Спартак». Эта игра принесла компании 33% от общей доли прибыли по ставкам на весь тур. Компания также зафиксировала хороший результат на матчах «Урал» — «Рубин» и «Сочи» — «Динамо». На эти встречи приходится 18% и 10% от общей прибыли соответственно.
Убыточными для PARI при этом оказались противостояния «Балтики» с «Зенитом», «Краснодара» с «Крыльями Советов» (2:1) и ЦСКА с «Пари НН» (3:2).
Самый крупный выигрыш на матчах 14-го тура РПЛ составил 1 530 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил 500 000 рублей, собрав экспресс с общим коэффициентом 3.06 и добавив в него прогнозы на игры «Балтика» — «Зенит», «Салернитана» — «Наполи» и «Манчестер Сити» — «Борнмут». Во всех трех встречах игрок выбрал ставки на победу фаворитов, которые полностью оправдали его ожидания.
Другой игрок выбрал более рискованную тактику — он поставил 30 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Ахмат» — «Факел», «Фулхэм» — «Манчестер Сити» и «Осасуна» — «Жирона». Он не боялся рискованных ставок — самый низкий коэффициент в его купоне составил 2.35. Наименее очевидной была ставка в лайве на победу «Ахмата» в первом тайме с коэффициентом 8.00 — грозненцы смогли открыть счет только в добавленное время. Суммарный коэффициент экспресса составил 48.88, поэтому удачливый игрок получил выплату в размере 1 466 400 рублей.
Крупнейший проигрыш — 2 000 000 рублей. Один из клиентов поставил эту сумму на победу «Динамо» в матче с «Сочи». Ставка была принята в начале второго тайма, когда москвичи вели со счетом 3:1, поэтому коэффициент на этот исход был равен всего 1.07. В случае успеха игрок мог заработать 140 000 рублей, однако вместо этого потерял всю сумму — «Сочи» смог сравнять счет уже к 73-й минуте.
Этот же матч разочаровал другого игрока, который потерял 1 000 000 рублей, поставив на победу «Динамо» в самом начале игры с коэффициентом 2.20.
По итогам 14-го тура позиции «Зенита» как главного претендента на чемпионство в РПЛ не изменились. Заключить пари на то, что команда Сергея Семака сохранит титул победителя, можно все так же за 1.40. Основным конкурентом команды с берегов Невы остается «Краснодар», а коэффициент на триумф «быков» чуть снизился — с 4.70 до 4.50. Ворвавшийся в топ-3 турнирной таблицы ЦСКА укрепился и в роли третьего по шансам претендента на золотые медали по итогам турнира. Поставить на первый с 2016 года трофей «армейцев» в РПЛ можно за 12.00 (ранее 16.00).
Следом идут «Спартак» (17.00, ранее 16.00), «Динамо» (22.00) и «Локомотив» (35.00). Шансы «Крыльев Советов», которые после поражения от «Краснодара» выбыли из топ-3, котируются за 150.00. Главные аутсайдеры чемпионата — «Оренбург» и «Сочи», на которых можно поставить за 4000.00, а также «Балтика» с коэффициентом 5000.00. Если говорить о ставках на то, какая команда займет 15-е и 16-е места по итогам чемпионата и покинет высшую лигу, то здесь котировки выглядят следующим образом: 2.00 на «Балтику», 2.50 на «Сочи», 2.50 на «Оренбург» и 3.20 на «Факел».
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