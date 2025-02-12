Клиенты PARI: «Милан» — фаворит в борьбе с «Фейеноордом» за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 февраля в стыковом матче Лиги чемпионов сойдутся «Фейеноорд» и «Милан». Первый поединок команд состоится на стадионе «Де Куип» в Роттердаме и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами подопечных Сержиу Консейсау. Поставить на победу «Милана» можно с котировкой 2.17, что соответствует примерно 44% вероятности. Успех «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 3.45 (около 28%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.50 (приблизительно 28%).

На проход «Милана» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 1.32 (около 73%). Котировка на исход, при котором в 1/8 финала окажется «Фейеноорд», составляет 3.50 (примерно 27%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Милана» приходится 94% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, около 4% сделано на успех хозяев и чуть менее 2% — на ничью. На рынке прохода в 1/8 финала соотношение 99% на 1% в пользу «россонери».



Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.22. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.75. На сразу четыре мяча в игре и более аналитики дают котировку 2.80. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.63. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.20.

«Фейеноорд» подходит к раунду плей-офф Лиги чемпионов с двумя ощутимыми потерями — клуб лишился нападающего Сантьяго Хименеса, который в зимнее трансферное окно перешел как раз в «Милан», а также остался без главного тренера Брайана Приске. Хименес за два матча в «Милане» уже отметился забитым мячом и голевой передачей. Поставить на то, что мексиканец забьет бывшему клубу, можно с коэффициентом 2.90. Котировка на то, что этот мяч станет первым в матче, составляет 5.80.

Поставить на то, что подопечные Консейсау забьют не менее двух голов, можно с котировкой 1.90. Коэффициент на то, что «Милан» забьет минимум трижды, составляет 3.85. Вероятность того, что «Фейеноорд» сможет хотя бы один раз огорчить Майка Меньяна, оценивается котировкой 1.35. Ставка на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 доступна за 2.65.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 172 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу «Милана» с коэффициентом 2.12.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Минимальную победу «Милана» или счет 2:1 в пользу «россонери» можно спрогнозировать по коэффициенту 9.00.

Ни одна из этих команд не входит в десятку главных претендентов на трофей. Вероятность того, что победителем Лиги чемпионов станет «Милан», оценивается коэффициентом 40.00. На выход «россонери» в финал Лиги чемпионов аналитики дают котировку 18.00. Ставка на сенсационный триумф «Фейеноорда» в ЛЧ доступна с коэффициентом 200.00.