PARI: «Фенербахче» победит «Жальгирис» и продолжит погоню за «Олимпиакосом»

17 января в 22-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Фенербахче» встретится с «Жальгирисом». Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Фенербахче» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.37, что соответствует примерно 69% вероятности. Триумф «Жальгириса» котируется за 3.10 (около 31%).

Клиенты PARI также верят в победу турецкого клуба. На победу «Фенербахче» приходится около 81% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам экспертов, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 157 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 156.5 — котируется за 1.94. В последний раз команды встречались в ноябре 2024 года. Тогда «Фенербахче» выиграл со счётом 72:65.

Если первая половина завершится победой турецкой команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.50. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 13.00. Победа «Жальгириса» в первые 20 минут матча оценивается в 3.00.

«Фенербахче» победил в 13 матчах из 20 и занимает второе место в таблице Евролиги. Команда отстаёт от лидера, «Олимпиакоса», на три победы. Фенербахче» находится в топ-5 претендентов на чемпионство в Евролиге. Поставить на триумф подопечных Шарунаса Ясикявичюса можно с коэффициентом 10.00. «Жальгирис» идет на 11-м месте в таблице. Литовский клуб на дистанции из последних пяти матчей выиграл три игры. Если «Жальгирис» выйдет в плей-офф Евролиги, сыграет ставка за 4.00.