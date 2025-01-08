Кубок мира по биатлону 2024/25, четвертый этап: расписание, коэффициенты, общий зачет

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В четверг, 9 января, начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 — первый после рождественской и новогодней паузы. Соревнования традиционно примет немецкий Оберхоф.
График четвертого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Четверг, 9 января
Женский спринт (7,5 км) — 16:20;
Пятница, 10 января
Мужской спринт (10 км) — 16:20;
Суббота, 11 января
Женская гонка преследования (10 км) — 14:30;
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 16:45;
Воскресенье, 12 января
Одиночная смешанная эстафета (2х6 + 2х7,5 км) — 14:20;
Смешанная эстафета (4х6 км) — 16:30.
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии только на спринты этапа в Оберхофе. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|Кубок мира, 4 этап. Спринт. Кто победит?
|Йоханнес Бё
|2,20
|Себастьян Самуэльссон
|6,70
|Стурла Легрейд
|7,10
|Эмильен Жаклен
|7,70
|Мартин Понсилуома
|15,50
|Томмазо Джакомель
|25,00
|Никлас Хартвег
|50,00
Женщины
|Кубок мира, 4 этап. Спринт. Кто победит?
|Эльвира Эберг
|3,70
|Франциска Пройс
|4,50
|Жюстин Бреза-Буше
|6,00
|Жюлия Симон
|9,00
|Доротея Вирер
|20,00
|Анна Магнуссон
|30,00
|Анна Гандлер
|50,00
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов, а также чемпионат мира, который в нынешнем сезоне пройдет в швейцарском Ленцерхайде.
1. Контиолахти (Финляндия), 29 ноября — 8 декабря: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, спринты, масс-старты
2. Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря: эстафеты, спринты, гонки преследования
3. Анси (Франция), 19-22 декабря: спринты, гонки преследования, масс-старты
4. Оберхоф (Германия), 9-12 января: смешанная эстафета, сингл-микст, спринты, гонки преследования
5. Рупольдинг (Германия), 15-19 января: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты
6. Антхольц (Италия), 23-26 января: эстафеты, спринты, гонки преследования
Ленцерхайде (Швейцария), 12-23 февраля: все гонки
7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 6-9 марта: эстафеты, спринты, гонки преследования
8. Поклюка (Словения), 13-16 марта: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, масс-старты
9. Холменколлен (Норвегия), 21-23 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты
Партнерский проект