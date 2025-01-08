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8 января 9:12ГлавнаяНовости

Кубок мира по биатлону 2024/25, четвертый этап: расписание, коэффициенты, общий зачет

Йоханнес Бё и Франциска Пройс увеличат отрыв?
Александр Бокулёв
Франциска Пройс. Источник: IBU
Франциска Пройс. Источник: IBU

В четверг, 9 января, начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 — первый после рождественской и новогодней паузы. Соревнования традиционно примет немецкий Оберхоф.

Расписание

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График четвертого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Четверг, 9 января

Женский спринт (7,5 км) — 16:20;

Пятница, 10 января

Мужской спринт (10 км) — 16:20;

Суббота, 11 января

Женская гонка преследования (10 км) — 14:30;

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 16:45;

Воскресенье, 12 января

Одиночная смешанная эстафета (2х6 + 2х7,5 км) — 14:20;

Смешанная эстафета (4х6 км) — 16:30.

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Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 569 очков
  2. Стурла Легрейд (Норвегия) — 454
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 373
  4. Эрик Перро (Франция) — 368
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 354

Женщины

  1. Франциска Пройс (Германия) — 565 очков
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 371
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 352
  4. Жюлия Симон (Франция) — 315
  5. Ванесса Фойт (Германия) — 307

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры открыли линии только на спринты этапа в Оберхофе. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

Кубок мира, 4 этап. Спринт. Кто победит?
Йоханнес Бё2,20
Себастьян Самуэльссон6,70
Стурла Легрейд7,10
Эмильен Жаклен7,70
Мартин Понсилуома15,50
Томмазо Джакомель25,00
Никлас Хартвег50,00

Женщины

Кубок мира, 4 этап. Спринт. Кто победит?
Эльвира Эберг3,70
Франциска Пройс4,50
Жюстин Бреза-Буше6,00
Жюлия Симон9,00
Доротея Вирер20,00
Анна Магнуссон30,00
Анна Гандлер50,00

Прямые трансляции, где смотреть

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Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

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Традиционно запланировано девять этапов, а также чемпионат мира, который в нынешнем сезоне пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

1. Контиолахти (Финляндия), 29 ноября — 8 декабря: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, спринты, масс-старты

2. Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря: эстафеты, спринты, гонки преследования

3. Анси (Франция), 19-22 декабря: спринты, гонки преследования, масс-старты

4. Оберхоф (Германия), 9-12 января: смешанная эстафета, сингл-микст, спринты, гонки преследования

5. Рупольдинг (Германия), 15-19 января: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты

6. Антхольц (Италия), 23-26 января: эстафеты, спринты, гонки преследования

Ленцерхайде (Швейцария), 12-23 февраля: все гонки

7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 6-9 марта: эстафеты, спринты, гонки преследования

8. Поклюка (Словения), 13-16 марта: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, масс-старты

9. Холменколлен (Норвегия), 21-23 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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