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12 апреля 18:12ГлавнаяНовости

PARI: «Рома» способна победить «Лацио» в римском дерби в Серии А

Клиенты чуть больше склоняются к успеху «Лацио»
Валентин Васильев

13 апреля в рамках 32-го тура Серии А фанатов итальянского футбола ждет римское дерби между «Лацио» и «Ромой». Матч пройдет на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед стартом матча букмекеры считают, что у номинальных гостей чуть больше шансов на триумф. Поставить на победу «Ромы» можно с котировкой 2.55, что соответствует примерно 37% вероятности. Успех «Лацио» оценивается коэффициентом 2.85 (около 33%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.20 (порядка 30%).

Клиенты PARI чуть больше склоняются к успеху «Лацио». На победу хозяев приходится около 50% от общего оборота пари на три варианта исхода матча, 48% — на триумф «Ромы», и менее процента — на ничью.

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В шести последних римских дерби команды забивали не более двух мячей за игру. Аналитики полагают, что и грядущий матч также получится не самым результативным. Вероятность того, что «Лацио» и «Рома» забьют на двоих дважды, оценивается коэффициентом 1.40. Поставить на то, что зрители увидят три гола, можно с котировкой 2.12. Менее трех мячей в матче можно взять за 1.72. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.90. Обратный вариант доступен с таким же коэффициентом — 1.90

«Лацио» выиграл всего один из последних шести матчей. При этом подопечные Марко Барони забивали не более одного мяча за игру. Поставить на один гол от «Лацио» в дерби можно с котировкой 1.42. Два мяча от подопечные Барони доступны за 2.90. Рома, наоборот, находится на подъеме — у клуба восемь побед в десяти последних играх. Кроме того, за этот период подопечные Клаудио Раньери ни разу не ушли с поля без забитого мяча. Коэффициент на индивидуальный тотал голов «Ромы» больше 0.5 составляет 1.35, а на тотал больше 1.5 — 2.60

Наиболее вероятным счетом матча считается ничья 0:0 или 1:1. Каждый из этих исходов доступен в линии PARI за 7.00. Победу «Ромы» со счетом 2:1 можно взять за 10.00. Коэффициент на счет 1:0 в пользу «Лацио» составляет 8.50.

Перед дерби команды располагаются рядом друг с другом в турнирной таблице — на шестой и седьмой строчках соответственно. «Лацио» опережает римлян на два очка и пока удерживает место в зоне еврокубков. Поставить на то, что «Лацио» по итогам чемпионата останется в топ-6, можно с котировкой 1.45. Вероятность того, что «Рома» попадет в шестерку лучших, оценивается коэффициентом 3.10

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