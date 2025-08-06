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6 августа 15:57ГлавнаяНовости

Презентация БК «Пари НН» и медиатурнир. PARI представляет баскетбольную программу на ПАРИ ФЕСТе

Большое мероприятие в Нижнем Новгороде
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI объявляет о баскетбольных активностях на музыкально-спортивном фестивале ПАРИ ФЕСТ, который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде.

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В баскетбольную программу ПАРИ ФЕСТа войдут активности с участием состава «Пари НН». На фестивале состоится презентация команды и ее новой формы. Кроме того, участники коллектива проведут автограф-сессию с болельщиками и показательный шоу-матч в «33».

В рамках фестиваля будет организован турнир по медиабаскетболу. В нем примут участие семь популярных команд, в том числе прошлогодние чемпионы из DAWGS. 

Сам медиатурнир пройдет в формате 3x3, а его призовой фонд в этом году составит 770 000 рублей. Победитель заберет чек на сумму 300 000 рублей. Помимо DAWGS, на ивенте выступят двукратные чемпионы Media Basket команда АУФ, а также Rocket Team, LuGang, БСКТБЛ и Blatosphera. Кроме того, сыграет медиафутбольный клуб «СиндЕкат», выступающий в МФЛ, который попробует свои силы в баскетболе.

Еще один участник будет определен в турнире среди восьми любительских команд. Победитель сможет проявить себя в матчах по медиабаскетболу на ПАРИ ФЕСТе. Сбор заявок уже открыт, а зарегистрировать свою команду можно по ссылке. 

Посетителей фестиваля также ждут розыгрыши подарков. А все баскетбольные активности в рамках ПАРИ ФЕСТа будут проводиться с 11:00 до 20:00. 

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта, это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На ПАРИ ФЕСТе выступят такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей.

ПАРИ ФЕСТ пройдет сразу в трех форматах:

  • 22 августа — образовательное шоу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ»;
  • 23 августа — основная дневная программа ПАРИ ФЕСТа на Стрелке;
  • продолжение ночью в пространстве ЦЕХ* студии Dreamlaser — НАЙТАУТ.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.

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