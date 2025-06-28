Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Интер Майами» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

В воскресенье, 29 июня, в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют «ПСЖ» и «Интер Майами». Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском городе Атланта и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явными фаворитами в воскресной игре являются парижане. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 1.20, что соответствует примерно 79% вероятности, тогда как успех «Интер Майами» оценивается котировкой 13.00 (около 7%). Ничья в линии PARI идет за 6.80 (приблизительно 14% вероятности).

На итоговый успех «ПСЖ» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 1.09 (примерно 87% вероятности). В случае, если в четвертьфинал КЧМ попадет «Интер Майами», сыграет ставка за 7.50 (около 13% вероятности).

Не сомневаются в успехе парижан и клиенты PARI. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча почти 98% приходится на победу подопечных Луиса Энрике, чуть больше одного процента — на «Интер Майами». Что же касается прохода в четвертьфинал турнира, то здесь доля «ПСЖ» составляет 59%, тогда как 41% сделано на итоговый успех подопечных Хавьера Маскерано.

По оценке аналитиков PARI, команды в предстоящем матче способны забить как минимум четыре мяча — сделать ставку на тотал больше 3.5 можно по коэффициенту 1.90. Впрочем, точно такая же котировка установлена и на обратный исход. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.87, противоположный вариант доступен за 1.93. Поставить на индивидуальный тотал больше 2.5 голов от «ПСЖ» можно за 1.75.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются победы парижан со счетом 2:0 или 3:0 — поставить на это можно по коэффициенту 8.00. Победы «ПСЖ» со счетом 2:1 или 3:1 доступны за 10.00, со счетом 1:0 — за 11.00. Предположение, что «ПСЖ» удастся забить первый гол до 15-й минуты матча, можно подкрепить ставкой по коэффициенту 2.75.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится по обновленной схеме: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Интер Майами» попал в 1/8 финала, заняв второе место в группе A. Для этого Лионелю Месси с одноклубниками потребовалось сыграть нулевую ничью с египетским «Аль-Ахли», обыграть португальский «Порту» со счетом 2:1, после чего сыграть результативную ничью 2:2 с бразильским «Палмейрасом». Парижане, в свою очередь, оказались первыми в группе B. Подопечные Луиса Энрике начали турнир с разгрома мадридского «Атлетико» (4:0), после чего уступили бразильскому «Ботафого» (0:1) и обыграли «Сиэтл Саундерс» (2:0).

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главным фаворитом турнира является как раз «ПСЖ» — поставить на победу парижан в финале можно по коэффициенту 3.80. Следом идут «Манчестер Сити» (3.90), «Реал Мадрид» (5.56) и «Бавария» (7.40). Что же касается «Интер Майами», то, по оценке букмекеров, даже выход в полуфинал является для команды трудновыполнимой задачей. Поставить на это можно по коэффициенту 3.70.