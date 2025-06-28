Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



28 июня 10:17ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Интер Майами» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

По оценке букмекеров, явными фаворитами в воскресной игре являются парижане

В воскресенье, 29 июня, в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют «ПСЖ» и «Интер Майами». Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском городе Атланта и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явными фаворитами в воскресной игре являются парижане. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 1.20, что соответствует примерно 79% вероятности, тогда как успех «Интер Майами» оценивается котировкой 13.00 (около 7%). Ничья в линии PARI идет за 6.80 (приблизительно 14% вероятности).

На итоговый успех «ПСЖ» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти можно поставить за 1.09 (примерно 87% вероятности). В случае, если в четвертьфинал КЧМ попадет «Интер Майами», сыграет ставка за 7.50 (около 13% вероятности).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Не сомневаются в успехе парижан и клиенты PARI. В общем объеме ставок на исход предстоящего матча почти 98% приходится на победу подопечных Луиса Энрике, чуть больше одного процента — на «Интер Майами». Что же касается прохода в четвертьфинал турнира, то здесь доля «ПСЖ» составляет 59%, тогда как 41% сделано на итоговый успех подопечных Хавьера Маскерано.

По оценке аналитиков PARI, команды в предстоящем матче способны забить как минимум четыре мяча — сделать ставку на тотал больше 3.5 можно по коэффициенту 1.90. Впрочем, точно такая же котировка установлена и на обратный исход. Вероятность обмена голами оценивается коэффициентом 1.87, противоположный вариант доступен за 1.93. Поставить на индивидуальный тотал больше 2.5 голов от «ПСЖ» можно за 1.75.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются победы парижан со счетом 2:0 или 3:0 — поставить на это можно по коэффициенту 8.00. Победы «ПСЖ» со счетом 2:1 или 3:1 доступны за 10.00, со счетом 1:0 — за 11.00. Предположение, что «ПСЖ» удастся забить первый гол до 15-й минуты матча, можно подкрепить ставкой по коэффициенту 2.75.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится по обновленной схеме: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Интер Майами» попал в 1/8 финала, заняв второе место в группе A. Для этого Лионелю Месси с одноклубниками потребовалось сыграть нулевую ничью с египетским «Аль-Ахли», обыграть португальский «Порту» со счетом 2:1, после чего сыграть результативную ничью 2:2 с бразильским «Палмейрасом». Парижане, в свою очередь, оказались первыми в группе B. Подопечные Луиса Энрике начали турнир с разгрома мадридского «Атлетико» (4:0), после чего уступили бразильскому «Ботафого» (0:1) и обыграли «Сиэтл Саундерс» (2:0).

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главным фаворитом турнира является как раз «ПСЖ» — поставить на победу парижан в финале можно по коэффициенту 3.80. Следом идут «Манчестер Сити» (3.90), «Реал Мадрид» (5.56) и «Бавария» (7.40). Что же касается «Интер Майами», то, по оценке букмекеров, даже выход в полуфинал является для команды трудновыполнимой задачей. Поставить на это можно по коэффициенту 3.70.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Новости
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Новости
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Новости
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Аналитика

Новое

Читать все новости