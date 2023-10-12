Россия - Камерун: дата, время, трансляция, где смотреть товарищеский матч

В четверг, 12 октября, сборная России по футболу проведет первый матч в Москве за два года. В гости к команде Карпина приехал участник ЧМ-2022 - команда Камеруна. Игра состоится на “ВТБ Арене” и начнется в 19:00 по московскому времени.

Для соперников это третья встреча в истории. Первая состоялась на чемпионате мира 1994 года в США и завершилась крупной победой россиян со счетом 6:1. Пять мячей в ворота соперников отправил Олег Саленко. Товарищеская встреча в 2011 году обошлась вообще без забитых мячей (0:0).

Посмотреть новое противостояние сборных России и Камеруна можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», а также онлайн - на официальном сайте холдинга и ресурсах некоторых букмекеров.