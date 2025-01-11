PARI: «Ювентус» победит в туринском дерби с «Торино»

11 января фанатов итальянского футбола ждет туринское дерби. В 20-м туре Серии А сойдутся «Торино» и «Ювентус». Поединок состоится на стадионе «Гранде-Торино» и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус». Поставить на победу подопечных Тьяго Мотты можно с котировкой 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Успех «Торино» оценивается коэффициентом 5.00 (около 19%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.25 (порядка 29%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Ювентуса». На победу гостей приходится 97% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Аналитики полагают, что матч получится достаточно «сухим». На минимум два забитых мяча можно поставить с коэффициентом 1.52. Вероятность того, что «Торино» и «Ювентус» забьют на двоих меньше трех мячей, оценивается котировкой 1.57.

«Торино» не может обыграть «Ювентус» уже десять лет. А в трех последних дерби «быки» не забили ни одного матча. Поставить на то, что и в грядущем матче подопечные Мотты не пропустят, можно с котировкой 1.90. Вероятность того, что «Торино» прервет свою безголевую серию в матчах с «Ювентусом», оценивается коэффициентом 1.85. «Старая синьора», наоборот, довольно результативно выступает в туринских дерби — в трех из четырех последних матчах клуб забивал минимум по два гола. На тотал забитых мячей от «Ювентуса» больше 1.5 аналитики дают коэффициент 2.25. Вероятность того, что гости отправят в ворота «Торино» три мяча, оценивается котировкой 5.20.

Коэффициент на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 2.35. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.57.

Наиболее вероятным счетом матча является победа «Ювентуса» 1:0. Это событие доступно в линии PARI за 5.50. Котировку 6.00 аналитики дают на ничейный результат 0:0, который был зафиксирован в предпоследнем очном противостоянии команд. Ставка на победу хозяев с минимальным счетом 1:0 доступна за 10.00.

«Ювентус» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 12 очков. На чемпионство «Старой сеньоры» можно поставить с коэффициентом 125.00. «Торино» с 21 очком идет на 11-м месте. Ставка на сенсационной триумф «быков» в Серии А доступна с котировкой 5000.00.