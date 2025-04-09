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18 апреля 18:16ГлавнаяНовости

Клиент БК «Мелбет» сорвал куш за 7 минут

Игрок заключил «лайв» пари на 90 000 рублей с коэффициентом 8,4
Валентин Васильев

Сегодня мы рассмотрим две истории клиентов БК «Мелбет», которые сделали смелые шаги в мире пари. Эти случаи наглядно показывают, как быстро может измениться исход матча и каким образом удача может улыбнуться одному игроку и отвернуться от другого.

Клиент БК «Мелбет» решил рассмотреть матч «ПСЖ» – «Астон Вилла». Игрок поверил в атаку англичан и заключил «лайв» пари на 90 000 RUB коэффициентом 8,4, взяв «Следующий гол: команда 2 (1)». Уже через семь минут Морган Роджерс с передачи Юри Тилеманса смог открыть счёт в матче, забив гол в ворота парижан. Этот гол лишь разозлил хозяев поля, и после финального свистка на табло горели цифры — 3:1. Пари игрока сыграло, и его баланс пополнился на 756 000 RUB.

Во втором случае игрок выбрал матч английского Чемпионшипа, где в рамках 41-го тура встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Миллуолл». Клиент БК «Мелбет» на 58-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу гостей решил заключить пари на 500 000 RUB, выбрав вариант «Двойной шанс: 1X» с коэффициентом 1,87. Шеффилд переигрывал соперников по статистике, но мяч никак не хотел залетать в ворота. К концу матча хозяева набрали 1,76 xG, но сравнять счёт так и не смогли. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Миллуолла», а пари игрока проиграло.

Одному игроку хватило семи минут для успешного пари, а другой ждал до самого конца, но удача в этот вечер была не на его стороне. Поздравляем клиента БК Мелбет и желаем всем, чтобы удача всегда была на вашей стороне!


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