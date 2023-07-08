Герман El Classico считает, что "Зенит" не обыграет "Фенербахче" на Кубке PARI Премьер

В воскресенье, 9 июля, в рамках международного турнира Кубок PARI Премьер чемпион России «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет турецкий «Фенербахче». Ожиданиями от игры поделился основатель медиафутбольного клуба «Амкал» и амбассадор PARI Герман El Classico Попков:

«Фенербахче» еще не сыграл ни одного матча на турнире, а «Зенит», напротив, уже провел две игры. Стамбульский клуб приедет в Россию в статусе вице-чемпиона турецкой Суперлиги. Футболисты из этой команды недавно играли в еврокубках, в то время как «Зенит» довольствуется только чемпионатом России. Думаю, что будет очень интересная игра. «Зенит» в прошлом матче быстро пропустил. Уверен, что «Фенербахче» точно сможет забить, и я бы выбирал между счетом 1:1 или 2:2 и победой «Фенербахче». То есть я считаю, что «Фенербахче» не проиграет», - сказал Попков.

Для «Фенербахче» воскресная встреча станет первой этим летом в Санкт-Петербурге. «Зенит» же к данному моменту успел провести на Кубке PARI Премьер две игры. В матче открытия турнира 1 июля петербургский клуб справился с «Нефтчи» (3:1), а 4 июля уступил «Црвене Звезде» (1:2). В обеих встречах счет открывали соперники «Зенита».

До конца главного турнира межсезонья состоятся еще две игры. Обе — с участием «Фенербахче». 12 июля турки встретятся с «Црвеной Звездой», а 15 июля — с «Нефтчи». Эти матчи пройдут на стадионе «Смена».