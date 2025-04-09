Клиенты PARI прогнозируют победу «Зенита» над «Краснодаром» в РПЛ

13 апреля в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Краснодар». Матч действующего чемпиона против лидера турнира начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

В преддверии игры в Санкт-Петербурге букмекеры считают фаворитом «Зенит». На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 26%). Котировки на триумф «Краснодара» составляют 4.80 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч завершится победой «Зенита». На триумф хозяев приходится 67% от общего объема ставок на исход игры, еще 25% от всего объема пари сделано в пользу «Краснодара», а 8% — в пользу ничьей.

Аналитики PARI не ждут результативной игры от команд Сергея Семака и Мурада Мусаева. С высокой долей вероятности в матче будет забито не более двух мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Противоположный вариант (как минимум три мяча на двоих мячей) доступен за 2.10. За первые 23 тура чемпионата три гола и более было забито в 12 матчах с участием «Зенита» и «Краснодара».

Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 2.00. При обратном исходе сыграет ставка за 1.80. Со старта чемпионата «Зенит» обменивался голами со своими соперниками в девяти матчах, а «Краснодар» — в восьми. Также «быки» наряду со «Спартаком» провели больше всех в чемпионате матчей «на ноль» (14). Шансы «Краснодара» удержать свои ворота «сухими» в этой игре оцениваются коэффициентом 4.70.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — победа «Зенита» 1:0 за 6.50. Вероятность ничьей 0:0 и 1:1 котируется за 7.50.

Поставить на «Зенит» с форой (–1) предлагается за 2.45. Если же «Краснодар» удержит фору (+1), сыграет котировка 1.55. Стоит отметить, что петербуржцы в этом чемпионате одержали 14 побед (на одну меньше, чем «Краснодар»), причем сразу восемь матчей выиграли с преимуществом в два гола и более.

По итогам 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очко. «Зенит» располагается на третьей строчке, отставая от южан на пять баллов. Матч первого круга в ноябре завершился победой «быков» со счетом 2:0. До этого южный клуб не мог справиться с «Зенитом» Семака 12 матчей подряд (четыре ничьих и восемь поражений).

«Краснодар» в линии PARI считается главным фаворитом РПЛ в сезоне-2024/25. Поставить на первое в истории чемпионство «быков» можно за 1.90. Если «Зенит» защитит титул, сыграет коэффициент 3.00. Котировки на золотой триумф «Спартака» составляют 4.50.