Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
12 апреля 18:05ГлавнаяНовости

Клиенты PARI прогнозируют победу «Зенита» над «Краснодаром» в РПЛ

Аналитики не ждут результативной игры
Валентин Васильев

13 апреля в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Краснодар». Матч действующего чемпиона против лидера турнира начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую встречу.

В преддверии игры в Санкт-Петербурге букмекеры считают фаворитом «Зенит». На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 26%). Котировки на триумф «Краснодара» составляют 4.80 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч завершится победой «Зенита». На триумф хозяев приходится 67% от общего объема ставок на исход игры, еще 25% от всего объема пари сделано в пользу «Краснодара», а 8% — в пользу ничьей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Аналитики PARI не ждут результативной игры от команд Сергея Семака и Мурада Мусаева. С высокой долей вероятности в матче будет забито не более двух мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Противоположный вариант (как минимум три мяча на двоих мячей) доступен за 2.10. За первые 23 тура чемпионата три гола и более было забито в 12 матчах с участием «Зенита» и «Краснодара».

Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается коэффициентом 2.00. При обратном исходе сыграет ставка за 1.80. Со старта чемпионата «Зенит» обменивался голами со своими соперниками в девяти матчах, а «Краснодар» — в восьми. Также «быки» наряду со «Спартаком» провели больше всех в чемпионате матчей «на ноль» (14). Шансы «Краснодара» удержать свои ворота «сухими» в этой игре оцениваются коэффициентом 4.70.

В линии на точный счет самый вероятный вариант — победа «Зенита» 1:0 за 6.50. Вероятность ничьей 0:0 и 1:1 котируется за 7.50.

Поставить на «Зенит» с форой (–1) предлагается за 2.45. Если же «Краснодар» удержит фору (+1), сыграет котировка 1.55. Стоит отметить, что петербуржцы в этом чемпионате одержали 14 побед (на одну меньше, чем «Краснодар»), причем сразу восемь матчей выиграли с преимуществом в два гола и более.

По итогам 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очко. «Зенит» располагается на третьей строчке, отставая от южан на пять баллов. Матч первого круга в ноябре завершился победой «быков» со счетом 2:0. До этого южный клуб не мог справиться с «Зенитом» Семака 12 матчей подряд (четыре ничьих и восемь поражений).

«Краснодар» в линии PARI считается главным фаворитом РПЛ в сезоне-2024/25. Поставить на первое в истории чемпионство «быков» можно за 1.90. Если «Зенит» защитит титул, сыграет коэффициент 3.00. Котировки на золотой триумф «Спартака» составляют 4.50.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров