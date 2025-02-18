Клиент PARI поставил 400 000 рублей на матч «Баварии» с «Селтиком» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

18 февраля в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» примет «Селтик». Встреча шотландского и немецкого топ-клубов состоится на стадионе «Мюнхен Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают явным фаворитом мюнхенский клуб. Сделать ставку на победу «Баварии» можно по коэффициенту 1.20, что соответствует примерно 83% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 8.50 (около 11%), а триумф «Селтика» оценивается котировкой 16.00 (приблизительно 6%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе фаворита. На победу «Баварии» приходится почти 99% от общего оборота ставок на исход матча в Мюнхене.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Венсана Компани и Брендана Роджерса. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум четырьмя голами. Поставить на это можно за 1.85. Противоположный вариант (не более трех мячей на двоих) доступен за 1.97. Вероятность обмена голами котируется за 1.85. Спрогнозировать обратный исход можно за 1.90. Самый ожидаемый счет матча — 2:0 или 3:0 в пользу «Баварии» за 8.00.

Клиентам PARI доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. Самый вероятный автор гола в матче на «Селтик Парке» — нападающий «Баварии» Харри Кейн (1.40). Следом идут его партнеры по атаке Джамал Мусиала (2.10) и Лерой Сане (2.50).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 5.65 и включил в него пари на то, что в матче будет максимум четыре гола (тотал меньше 4.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.50. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 1 860 000 рублей.

«Бавария» — шестикратный победитель Лиги чемпионов, «Селтик» выигрывал турнир в 1967 году. В нынешнем сезоне обе команды лидируют в своих национальных чемпионатах. На общем этапе Лиги чемпионов «Бавария» заняла 12 место, а «Селтик» — 21-е. Первый матч в Глазго завершился победой немцев со счетом 2:1. До этого в главном еврокубке сегодняшние соперники пересекались четырежды: в 2003 и 2017 годах. Итоги тех встреч — три победы «Баварии», а также ничья при разнице мячей 7-2 в пользу немцев.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Ливерпуль», выигравший семь из восьми матчей на общем этапе и пробившийся напрямую в 1/8 финала. Ставки на триумф англичан принимаются за 5.50. По оценкам аналитиков PARI, «Бавария», на поле которой пройдет финал турнира — пятый по шансам претендент на победу (8.00). Шансы «Селтика» котируются ниже большинства участников ЛЧ (250.00).