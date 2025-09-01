Евробросок от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на баскетбол

Партнерский проект
БК BetBoom запускает промо «Евробросок». Любой клиент компании может выиграть фрибеты до 100 000 рублей, делая ставки на баскетбольные события. На призы выделено 500 000 рублей, а размер бонуса зависит от места в итоговой таблице лидеров.
Ознакомьтесь с условиями участия:
1. Пройдите регистрацию в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.
2. Найдите предложение «Евробросок» на странице «Акции и бонусы» и активируйте участие.
3. Выбирайте любые игры по баскетболу и делайте ставки от 1.30 — одиночные или экспрессы.
4. Набирайте очки и продвигайтесь вверх в рейтинге.
5. Попадите в топ-100 участников, чтобы гарантированно получить фрибет.
За каждую ставку игрок получает очки для продвижения в таблице лидеров:
Очки начисляются сразу после расчета ставки и определяют место участника в таблице лидеров.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
35 000 ₽
4-5
15 000 ₽
6-10
7000 ₽
11-25
5000 ₽
26-50
3000 ₽
51-100
2000 ₽
Фрибет используется только целиком для одиночного пари или экспресса. Его можно поставить на любые события с коэффициентом от 1.30 до 3.50. Срок действия бонуса — 7 дней.
Все ключевые моменты акции можно изучить в структурированной таблице.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.09.2025 (15:00 МСК)
В зачет идут только ставки, сделанные с основного денежного баланса.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Результат ставки не влияет на начисление баллов
|➖ Для достижения места в лидерборде потребуется активная игра с большим оборотом
|➕ Принять участие могут все пользователи BetBoom — и новички, и постоянные клиенты
С конца августа на площадках Евробаскета кипят настоящие баталии. Это отличная возможность для бетторов проверить свои знания и интуицию. Фрибеты получат самые активные и решительные игроки.