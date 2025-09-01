Евробросок от БК BetBoom: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на баскетбол

Ознакомьтесь с условиями участия:

1. Пройдите регистрацию в BetBoom или войдите в существующий аккаунт.

2. Найдите предложение «Евробросок» на странице «Акции и бонусы» и активируйте участие.

3. Выбирайте любые игры по баскетболу и делайте ставки от 1.30 — одиночные или экспрессы.

4. Набирайте очки и продвигайтесь вверх в рейтинге.

5. Попадите в топ-100 участников, чтобы гарантированно получить фрибет.

За каждую ставку игрок получает очки для продвижения в таблице лидеров:

Пари типа ординар на 1000 рублей = 1 балл.

Пари типа экспресс на 500 рублей = 1 балл.

Очки начисляются сразу после расчета ставки и определяют место участника в таблице лидеров.