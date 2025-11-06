Розыгрыш от БК БЕТСИТИ: джерси ФК Динамо Махачкала за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БЕТСИТИ и «Динамо Махачкала» запустили совместный розыгрыш в Telegram. Победитель акции получит джерси команды. Для участия вам не требуется вносить депозиты или совершать спортивные пари. Достаточно оформить подписку на канал букмекера и клуба.
Для участия в бонусном предложении необходимо:
1. Создать профиль в БЕТСИТИ.
2. Подписаться на Telegram-канал конторы и футбольного клуба «Динамо Махачкала».
3. Нажать на «Хочу джерси» под записью.
В последний день розыгрыша бот выберет победителя и вручит ему памятный подарок. Количество ставок в БК, возраст аккаунта или размер депозита не влияют на результат. Итоги розыгрыша подводит рандомизатор.
Правила акции не подразумевают отдельного отыгрыша начисленного подарка. Организаторы свяжутся с участником и сообщат все подробности. После этого игрок сможет забрать причитающийся ему приз.
Максимальный размер бонуса
Джерси
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
24.11.2025 (16:00 МСК)
В указанное время букмекерская контора подведет итоги акции. Поэтому лучше подтвердить участие заранее.
Плюсы
Минусы
|➕ Минимальные требования для участия
|➖ Вид приза
Конкурс подходит тем, кто коллекционирует футболки и другие памятные подарки. Требования минимальные, поэтому поучаствовать в бонусе может каждый. Начисление призов не зависит от каких-либо игровых действий пользователя. Его могут дать даже новичкам.