Угадай победителя ЧМ-2022

Прежде всего нужно зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте БК. Затем - пройти процедуру верификации и получить уникальный промокод по адресу: https://promote.betcity.ru/qatar_prognoz/ на сайте или в мобильном приложении конторы. После его активации игроку начисляется фрибет номиналом 1000 ₽, который можно использовать для ставок на любые события с коэффициентом не выше 3,00. Если бесплатная ставка не сыграла, контора подарит еще одну (всего предусмотрено до трех фрибетов на игрока).

Главный приз акции - четыре фрибета по 250 тысяч рублей. Чтобы претендовать на них, нужно сделать минимум три ставки от 300 ₽ на матчи ЧМ-2022 с коэффициентом не менее 1,50.