Партнерский проект
Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.
Букмекерская контора «Бетсити» предлагает своим клиентам проверить свои провидческие таланты и знание футбола, приняв участие в игре «Угадай победителя ЧМ-2022». Призовой фонд - 1 миллион рублей.
Прежде всего нужно зарегистрироваться и авторизоваться на официальном сайте БК. Затем - пройти процедуру верификации и получить уникальный промокод по адресу: https://promote.betcity.ru/qatar_prognoz/ на сайте или в мобильном приложении конторы. После его активации игроку начисляется фрибет номиналом 1000 ₽, который можно использовать для ставок на любые события с коэффициентом не выше 3,00. Если бесплатная ставка не сыграла, контора подарит еще одну (всего предусмотрено до трех фрибетов на игрока).
Главный приз акции - четыре фрибета по 250 тысяч рублей. Чтобы претендовать на них, нужно сделать минимум три ставки от 300 ₽ на матчи ЧМ-2022 с коэффициентом не менее 1,50.
+ Акция доступна для игроков любого уровня.
+ Условия конкурса понятные и достаточно несложные.
+ Бездепозитный фрибет для новых клиентов.
- Обладатель премиальных 250000 определяется случайным образом.
БК «Бетсити» подогрела интерес к главному футбольному событию четырехлетия интересной акцией с демократическими условиями. Принять участие в ней наравне с бетторами-профи могут и новички с ограниченным бюджетом.
Партнерский проект