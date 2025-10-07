Фрибет от Fonbet: 3000 рублей за подписку на соцсети

Fonbet Esports запускает новый конкурс в социальных сетях и раздает фрибеты за подписку. Призовой фонд на 150 000 рублей распределят между 50 игроками. Каждый победитель получит по 3000. Рассмотрим подробности конкурса далее.
Для участия в акции пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в БК.
2. Подписаться на Телеграм-канал FONBET Esports.
3. Найти акционный пост.
4. Подписаться на все соцсети из публикации.
5. Прокомментировать запись скриншотами с подтверждением подписки.
Пользователю остается дождаться итогов розыгрыша. Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.
Информацию с условиями отыгрыша разошлют победителям конкурса. Обычно фрибеты Fonbet разрешается отыгрывать одиночными ставками с коэффициентами 1.01-3.00. Подарки действуют в течение недели после начисления.
Все условия бонуса букмекерской конторы собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.10.2025
Точное время определения победителя не указано, результаты конкурса станут известны 20 октября.
Плюсы
Минусы
|➕ Не требуется вность депозит
|➖ Сложно выиграть
|➕ Солидный номинал бонуса
Для получения бонуса вам не придется пополнять счет или заключать пари — достаточно выполнить условия оператора. Шансы на победу одинаковые у завсегдатаев и новичков. Механика выдачи фрибета уравнивает пользователей всех категорий.