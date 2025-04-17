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17 апреля 8:00ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

Диджитал-игра Фонбет: розыгрыш фрибетов и поездки на Камп Ноу

-
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Твой шанс посетить Барселону!

БК «Фонбет» организовала мини-игру, вдохновленную знаковым матчем между «Барселоной» и «Рубином» в Лиге чемпионов сезона 2009/2010. Участники акции смогут побороться за поездку на «Камп Ноу», а также за фирменную футболку и фрибеты.

Как получить бонус БК Фонбет за участие в диджитал-игре

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Для участия в акции необходимо выполнить ряд несложных действий:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет.

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2. Перейти на страницу акции.

3. Подтвердить свое участие с помощью электронной почты.

4. Вступить в игру.

5. Сделать ставку от 1000 рублей на любое футбольное событие с коэффициентом не ниже 1.50.

Во время игры пользователям предстоит вести раскопки на поле стадиона «Камп Ноу» и находить ценные предметы — рубины, артефакты и билеты.

Если вы наберете 1 000 000 рубинов, то сможете получить приз — брендированную футболку FONBET х ФК «Рубин». Всего разыгрывается 50 таких подарков.

Чтобы получить шанс на поездку в Испанию на стадион «Камп Ноу», нужно найти 12 артефактов в игре. Приз разыграют с помощью генератора случайных чисел среди всех участников, которые выполнят это условие. Победитель сможет взять с собой в путешествие еще 2 человек.

Кроме того, приз включает в себя:

  • Посещение домашней игры «Барсы» или экскурсию на стадион.
  • Билеты на самолет до Испании и обратно.
  • Трансфер из аэропорта.
  • Проживание в отеле на 1 сутки.
  • Визовые сборы.

Билеты также дают игрокам шанс получить фрибеты от БК. Как именно они распределяются — указано в таблице.

Количество собранных билетов

База

Общая сумма фрибетов

От 20

1

1 200 000 ₽

10-19

2

800 000 ₽

5-9

3

500 000 ₽

2-4

4

300 000 ₽

1

5

200 000 ₽

Пользователи из каждой базы делят сумму фрибетов поровну между собой. Призы участники получат не позднее 25 октября 2025 года.

Как отыграть бонус БК Фонбет за участие в диджитал-игре

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Действует фрибет 7 дней. Ставить нужно на ординары с коэффициентами от 1.01 до 3.00.

Ограничений по спортивным дисциплинам букмекер не устанавливает. Фрибет можно поставить только полностью.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбет

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Для снятия денег сделайте всего пару шагов:

  1. Войдите в свой аккаунт на сайте или в приложении.
  2. Перейдите в профиль и откройте вкладку «Выплаты».
  3. Выберите, куда хотите получить деньги (карта, электронный кошелек или другой способ).
  4. Введите сумму и подтвердите запрос с помощью SMS-кода.

Скорость поступления денежных средств зависит от выбранного способа вывода.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса за участие в диджитал-игре от Фонбет 

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Ключевые моменты представлены в виде таблицы для легкости восприятия.

Максимальный размер бонуса

Индивидуальный

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Максимальный коэффициент

3.00

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.05.2025 (12:00 МСК)


Если прогноз отменен или возвращен, то он не будет учитываться в рамках мероприятия.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Фонбет за участие в диджитал-игре

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Букмекер предлагает не просто заключать пари, а задействовать свои навыки в интерактивной онлайн-игре. Искать артефакты, собирать билеты и охотиться за рубинами — это действительно забавно. Каждый элемент игры вызывает азарт не меньше, чем реальный купон на ставку. Поездка на «Камп Ноу» — мечта любого болельщика. Ради такой награды можно немного побыть в роли «археолога» в игре. Формат акции захватывает и держит интерес, заходишь в приложение уже не только ради пари, но и для продвижения в состязании.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

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Иногда диджитал-игра может не открыться сразу, особенно в пиковые часы, при слабом интернете или из-за багов. Попробуйте перезайти в приложение или открыть игру через браузерную версию сайта. Также помогает смена устройства, например, перейти с телефона на ПК. И не забывайте обновить приложение до последней версии — это часто решает проблему.

На первый взгляд может показаться, что на игровом экране нет активных элементов. Внимательно исследуйте каждый кусочек карты, прокручивайте, нажимайте. Призы и артефакты могут быть спрятаны или появляться только при определенных действиях. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Поездка на футбол в Барселону➖ Главный приз распределяется при помощи генератора случайных чисел
➕ Большое количество фрибетов 

Сравнение бонуса Фонбет за участие в диджитал-игре с бонусами других БК

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Условия

PARI

OLIMPBET

БЕТСИТИ

Название

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Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Автомобиль (эквивалентно 5 000 000 ₽) 

4 000 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.30

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

30 дней

Минимальный депозит

100 ₽

2025 ₽ 

500 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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БК «Фонбет» снова удивляет. На этот раз акцией, которая выходит за рамки привычных ставок. Здесь важно не только угадывать исходы матчей, но и быть активным участником бонусной игры с интерактивной картой. Призы действительно хорошие. Ради шанса попасть на «Камп Ноу» точно стоит включиться в борьбу.

Валентин Васильев

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