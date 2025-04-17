Диджитал-игра Фонбет: розыгрыш фрибетов и поездки на Камп Ноу

Для участия в акции необходимо выполнить ряд несложных действий:

1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет.

2. Перейти на страницу акции.

3. Подтвердить свое участие с помощью электронной почты.

4. Вступить в игру.

5. Сделать ставку от 1000 рублей на любое футбольное событие с коэффициентом не ниже 1.50.

Во время игры пользователям предстоит вести раскопки на поле стадиона «Камп Ноу» и находить ценные предметы — рубины, артефакты и билеты.

Если вы наберете 1 000 000 рубинов, то сможете получить приз — брендированную футболку FONBET х ФК «Рубин». Всего разыгрывается 50 таких подарков.

Чтобы получить шанс на поездку в Испанию на стадион «Камп Ноу», нужно найти 12 артефактов в игре. Приз разыграют с помощью генератора случайных чисел среди всех участников, которые выполнят это условие. Победитель сможет взять с собой в путешествие еще 2 человек.

Кроме того, приз включает в себя:

Посещение домашней игры «Барсы» или экскурсию на стадион.

Билеты на самолет до Испании и обратно.

Трансфер из аэропорта.

Проживание в отеле на 1 сутки.

Визовые сборы.

Билеты также дают игрокам шанс получить фрибеты от БК. Как именно они распределяются — указано в таблице.

Количество собранных билетов База Общая сумма фрибетов От 20 1 1 200 000 ₽ 10-19 2 800 000 ₽ 5-9 3 500 000 ₽ 2-4 4 300 000 ₽ 1 5 200 000 ₽

Пользователи из каждой базы делят сумму фрибетов поровну между собой. Призы участники получат не позднее 25 октября 2025 года.