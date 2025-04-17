Диджитал-игра Фонбет: розыгрыш фрибетов и поездки на Камп Ноу

Партнерский проект
БК «Фонбет» организовала мини-игру, вдохновленную знаковым матчем между «Барселоной» и «Рубином» в Лиге чемпионов сезона 2009/2010. Участники акции смогут побороться за поездку на «Камп Ноу», а также за фирменную футболку и фрибеты.
Для участия в акции необходимо выполнить ряд несложных действий:
1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет.
2. Перейти на страницу акции.
3. Подтвердить свое участие с помощью электронной почты.
4. Вступить в игру.
5. Сделать ставку от 1000 рублей на любое футбольное событие с коэффициентом не ниже 1.50.
Во время игры пользователям предстоит вести раскопки на поле стадиона «Камп Ноу» и находить ценные предметы — рубины, артефакты и билеты.
Если вы наберете 1 000 000 рубинов, то сможете получить приз — брендированную футболку FONBET х ФК «Рубин». Всего разыгрывается 50 таких подарков.
Чтобы получить шанс на поездку в Испанию на стадион «Камп Ноу», нужно найти 12 артефактов в игре. Приз разыграют с помощью генератора случайных чисел среди всех участников, которые выполнят это условие. Победитель сможет взять с собой в путешествие еще 2 человек.
Кроме того, приз включает в себя:
Билеты также дают игрокам шанс получить фрибеты от БК. Как именно они распределяются — указано в таблице.
Количество собранных билетов
База
Общая сумма фрибетов
От 20
1
1 200 000 ₽
10-19
2
800 000 ₽
5-9
3
500 000 ₽
2-4
4
300 000 ₽
1
5
200 000 ₽
Пользователи из каждой базы делят сумму фрибетов поровну между собой. Призы участники получат не позднее 25 октября 2025 года.
Действует фрибет 7 дней. Ставить нужно на ординары с коэффициентами от 1.01 до 3.00.
Ограничений по спортивным дисциплинам букмекер не устанавливает. Фрибет можно поставить только полностью.
Для снятия денег сделайте всего пару шагов:
Скорость поступления денежных средств зависит от выбранного способа вывода.
Ключевые моменты представлены в виде таблицы для легкости восприятия.
Максимальный размер бонуса
Индивидуальный
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
3.00
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.05.2025 (12:00 МСК)
Если прогноз отменен или возвращен, то он не будет учитываться в рамках мероприятия.
Букмекер предлагает не просто заключать пари, а задействовать свои навыки в интерактивной онлайн-игре. Искать артефакты, собирать билеты и охотиться за рубинами — это действительно забавно. Каждый элемент игры вызывает азарт не меньше, чем реальный купон на ставку. Поездка на «Камп Ноу» — мечта любого болельщика. Ради такой награды можно немного побыть в роли «археолога» в игре. Формат акции захватывает и держит интерес, заходишь в приложение уже не только ради пари, но и для продвижения в состязании.
Иногда диджитал-игра может не открыться сразу, особенно в пиковые часы, при слабом интернете или из-за багов. Попробуйте перезайти в приложение или открыть игру через браузерную версию сайта. Также помогает смена устройства, например, перейти с телефона на ПК. И не забывайте обновить приложение до последней версии — это часто решает проблему.
На первый взгляд может показаться, что на игровом экране нет активных элементов. Внимательно исследуйте каждый кусочек карты, прокручивайте, нажимайте. Призы и артефакты могут быть спрятаны или появляться только при определенных действиях.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Поездка на футбол в Барселону
|➖ Главный приз распределяется при помощи генератора случайных чисел
|➕ Большое количество фрибетов
Обратите внимание на другие предложения, которые действуют прямо сейчас.
Условия
Название
Бонусы и поездка на турнир в Сочи
Розыгрыш призов за ставки на хоккей
Фрибеты за выполнение заданий и ставки на спорт
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Автомобиль (эквивалентно 5 000 000 ₽)
4 000 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.30
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
—
30 дней
Минимальный депозит
100 ₽
2025 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
БК «Фонбет» снова удивляет. На этот раз акцией, которая выходит за рамки привычных ставок. Здесь важно не только угадывать исходы матчей, но и быть активным участником бонусной игры с интерактивной картой. Призы действительно хорошие. Ради шанса попасть на «Камп Ноу» точно стоит включиться в борьбу.
Партнерский проект