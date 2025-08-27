БК «Фонбет»: розыгрыш поездки на WTA Finals за ставку на женский теннис

Чтобы претендовать на приз, действуйте согласно инструкции:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или войдите в существующий профиль.

2. Перейдите на страницу акции и кликните «Участвовать в розыгрыше».

3. До 10.09 заключите пари на любой женский теннисный матч на сумму от 3000 рублей. Допустимы ординары и экспрессы без ограничений по коэффициенту.

Результат ставки не имеет значения. БК «Фонбет» проведет розыгрыш 10 сентября. Победителя определят случайным образом среди всех участников. Главный приз — поездка на WTA Finals в Саудовскую Аравию с авиаперелетом, проживанием и билетами на матчи. Все расходы, включая оформление визы, берет на себя БК.