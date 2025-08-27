Ведомости
БК «Фонбет»: розыгрыш поездки на WTA Finals за ставку на женский теннис

«Фонбет» дарит возможность увидеть WTA Finals вживую!

Букмекерская компания Fonbet предлагает уникальную возможность выиграть поездку в Эр-Рияд и лично увидеть WTA Finals. Участие в акции доступно каждому клиенту, достаточно сделать ставку на сумму от 3000 рублей на женский теннис.

Как получить поездку на WTA Finals от БК Фонбет

Чтобы претендовать на приз, действуйте согласно инструкции:

1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или войдите в существующий профиль.

2. Перейдите на страницу акции и кликните «Участвовать в розыгрыше».

3. До 10.09 заключите пари на любой женский теннисный матч на сумму от 3000 рублей. Допустимы ординары и экспрессы без ограничений по коэффициенту.

Результат ставки не имеет значения. БК «Фонбет» проведет розыгрыш 10 сентября. Победителя определят случайным образом среди всех участников. Главный приз — поездка на WTA Finals в Саудовскую Аравию с авиаперелетом, проживанием и билетами на матчи. Все расходы, включая оформление визы, берет на себя БК.

Как отыграть поездку на WTA Finals от БК Фонбет

Главный приз не подлежит отыгрышу. Победителю достаточно подтвердить согласие на получение, предоставить букмекерской компании свои паспортные данные и дождаться организации поездки в Эр-Рияд.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Основные моменты акции изложены ниже.

Максимальный размер бонуса

Поездка на WTA Finals в Саудовскую Аравию

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

09.09.2025 (23:59 МСК)

Визит в Эр-Рияд запланирован на начало ноября.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Шанс стать обладателем поездки на престижный теннисный турнир➖ Приз получит только 1 игрок
➕ Розыгрыш открыт для каждого клиента БК «Фонбет» 

Заключение

«Фонбет» предлагает любителям тенниса возможность воплотить мечту в реальность. Клиенты БК могут выиграть поездку на финальный турнир WTA, где встретятся 8 лучших теннисисток мира. Розыгрыш проходит случайным образом, поэтому каждый участник имеет равные шансы на победу.

Валентин Васильев

