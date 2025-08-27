БК «Фонбет»: розыгрыш поездки на WTA Finals за ставку на женский теннис

Партнерский проект
Букмекерская компания Fonbet предлагает уникальную возможность выиграть поездку в Эр-Рияд и лично увидеть WTA Finals. Участие в акции доступно каждому клиенту, достаточно сделать ставку на сумму от 3000 рублей на женский теннис.
Чтобы претендовать на приз, действуйте согласно инструкции:
1. Создайте аккаунт в «Фонбет» или войдите в существующий профиль.
2. Перейдите на страницу акции и кликните «Участвовать в розыгрыше».
3. До 10.09 заключите пари на любой женский теннисный матч на сумму от 3000 рублей. Допустимы ординары и экспрессы без ограничений по коэффициенту.
Результат ставки не имеет значения. БК «Фонбет» проведет розыгрыш 10 сентября. Победителя определят случайным образом среди всех участников. Главный приз — поездка на WTA Finals в Саудовскую Аравию с авиаперелетом, проживанием и билетами на матчи. Все расходы, включая оформление визы, берет на себя БК.
Главный приз не подлежит отыгрышу. Победителю достаточно подтвердить согласие на получение, предоставить букмекерской компании свои паспортные данные и дождаться организации поездки в Эр-Рияд.
Основные моменты акции изложены ниже.
Максимальный размер бонуса
Поездка на WTA Finals в Саудовскую Аравию
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
09.09.2025 (23:59 МСК)
Визит в Эр-Рияд запланирован на начало ноября.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Шанс стать обладателем поездки на престижный теннисный турнир
|➖ Приз получит только 1 игрок
|➕ Розыгрыш открыт для каждого клиента БК «Фонбет»
«Фонбет» предлагает любителям тенниса возможность воплотить мечту в реальность. Клиенты БК могут выиграть поездку на финальный турнир WTA, где встретятся 8 лучших теннисисток мира. Розыгрыш проходит случайным образом, поэтому каждый участник имеет равные шансы на победу.