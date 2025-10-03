Билеты на VIP-места от Лиги Ставок: ставьте на баскетбол и забирайте подарок

«Лига Ставок» запускает акцию специально для любителей баскетбола. Букмекерская контора разыграет между участниками 2 билета на VIP-места мероприятия МедиаБаскета. Сама игра будет проводиться 11-12 октября 2025 года.
Для участия в промоакции пользователям следует:
1. Зарегистрироваться в БК.
2. Дождаться СМС с персональным предложением для участия.
3. Поставить на баскетбол.
4. Дождаться определения победителя.
Минимальная сумма ставки — 200 рублей. Букмекерская контора не лимитирует коэффициент пари. Тип пари — ординар, экспресс, система.
После БК выберет случайного победителя и выдаст ему 2 билета в VIP-ложу. В правилах отмечено, что само мероприятие будет проводиться 11-12 октября.
Букмекер начисляет приз участнику акции без дополнительных условий по отыгрышу. Вам не придется совершать ставки, вносить депозит или выполнять какие-либо другие действия.
Все условия акции свели в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
Билеты на игру МедиаБаскета
Минимальный депозит
200 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
06.10.2025 (23:59 МСК)
В акции не учитываются пари на фрибеты и полученные ранее бонусы.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно посмотреть баскетбол из VIP-ложи
|➖ Не самая популярная лига
|➕ Простые условия участия
|➖ Сложно выиграть
Акция «Лиги Ставок» подойдет любителям баскетбола, ведь с ее помощью вы можете увидеть игру из ВИП-ложи. Победителя определит случай, поэтому хорошие шансы на получение билетов есть даже у новичков.