Билеты на VIP-места от Лиги Ставок: ставьте на баскетбол и забирайте подарок

Любите баскетбол? Как насчет посмотреть матч из ВИП-зоны?

«Лига Ставок» запускает акцию специально для любителей баскетбола. Букмекерская контора разыграет между участниками 2 билета на VIP-места мероприятия МедиаБаскета. Сама игра будет проводиться 11-12 октября 2025 года. 

Как получить билеты в VIP-ложу матча МедиаБаскет от Лиги Ставок 

Для участия в промоакции пользователям следует:

1. Зарегистрироваться в БК.

2. Дождаться СМС с персональным предложением для участия.

3. Поставить на баскетбол.

4. Дождаться определения победителя.

Минимальная сумма ставки — 200 рублей. Букмекерская контора не лимитирует коэффициент пари. Тип пари — ординар, экспресс, система.

После БК выберет случайного победителя и выдаст ему 2 билета в VIP-ложу. В правилах отмечено, что само мероприятие будет проводиться 11-12 октября. 

Как отыграть билеты от Лиги Ставок в VIP-ложу мероприятия по МедиаБаскету

Букмекер начисляет приз участнику акции без дополнительных условий по отыгрышу. Вам не придется совершать ставки, вносить депозит или выполнять какие-либо другие действия.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Все условия акции свели в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

Билеты на игру МедиаБаскета

Минимальный депозит

200 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

06.10.2025 (23:59 МСК)

В акции не учитываются пари на фрибеты и полученные ранее бонусы. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно посмотреть баскетбол из VIP-ложи➖ Не самая популярная лига
➕ Простые условия участия➖ Сложно выиграть

Заключение

Акция «Лиги Ставок» подойдет любителям баскетбола, ведь с ее помощью вы можете увидеть игру из ВИП-ложи. Победителя определит случай, поэтому хорошие шансы на получение билетов есть даже у новичков. 

Валентин Васильев

