Фрибет всем от БК Лига Ставок: 500 рублей за депозит и заключенное пари

БК «Лига Ставок» запустила масштабную раздачу бонусов в рамках акции «Фрибет всем». Букмекерская контора выдает подарки за депозит и пари с коэффициентом от 1.10. Условия элементарные, поэтому бонус будет выгоден всем пользователям БК без исключения.
БК предлагает предельно лояльные требования:
1. Авторизуйтесь в «Лиге Ставок».
2. Внесите на счет от 500 рублей.
3. Заключите одну или несколько ставок на 500 рублей.
Минимальный кэф — 1.10. Засчитываются одиночные и множественные ставки. К промоакции допускаются игроки, зарегистрированные не позднее 16 октября 2025 года (00:01 МСК). Если вы еще не являетесь клиентом БК, для вас действует другое бонусное предложение — фрибет до 7777 рублей.
Начисленный фрибет активен 2 дня с выдачи. Если не уложиться в этот срок, он сгорит без возможности восстановления. БК разрешает отыгрывать бонус на одиночном пари с кэфом от 1.50.
Все подробности представлены ниже.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
2 дня
Срок окончания акции
09.11.2025 (12:00 МСК)
«Лига Ставок» ограничила общий призовой фонд акции. Он составляет 500 000 000 рублей. После исчерпания призового фонда предложение закроют, даже если это произойдет до 12:00 МСК 9 ноября 2025 года.
Плюсы
Минусы
|➕ Элементарные условия участия
|➖ Ограничения суммы бонуса
Условия простейшие, поэтому желающих получить фрибет будет очень много. Если вы регистрировались в «Лиге Ставок» до 16 октября, стоит поторопиться. Не исключено, что игроки быстро исчерпают призовой фонд.