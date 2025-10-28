Турнир без границ от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за ставки на спорт

Ведомости
Турнир от «Лиги Ставок» с простыми условиями участия

«Лига Ставок» запустила необычный для себя формат бонусов. В акции «Турнир без границ» разыгрывается призовой фонд 1 000 000 рублей. Его распределят между участниками из топ-1500. Игроки получат от 500 до 50 000 рублей.

Как получить фрибет в Турнире без границ от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

Для участия в турнире пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок».

2. Перейти на страницу турнира и согласиться с участием. 

3. Делать квалификационные пари.

Минимальная сумма — 100 рублей, минимальный коэффициент — 1.25. Учитываются ординары и экспрессы. В множественной ставке хоть одно событие должно содержать кэф от 1.25. 

Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу. Выкупленные пари попадут в зачет, если размер кешаута больше номинала ставки. Букмекерская контора предлагает систему бустеров. С ростом коэффициентов появляются дополнительные множители на начисленные очки.

Коэффициент

Бустер

От 3.00

1,25

От 5.00

1,5

От 7.00

2

От 10.00

2,5

Турнирная таблица обновляется в режиме реального времени. Размер выданного фрибета зависит от занятого места. 

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

30 000 ₽

3

25 000 ₽

4

15 000 ₽

5

10 000 ₽

6

9000 ₽

7

8000 ₽

8

7000 ₽

9

6000 ₽

10

5000 ₽

11-25

1000 ₽

26-75

900 ₽

76-125

800 ₽

126-225

700 ₽

226-425

600 ₽

426-575

550 ₽

576-1500

500 ₽

Как отыграть фрибет за Турнир без границ в Лиге Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

Начисленный бонус действует 7 суток после выдачи. Его можно использовать только ординаром без ограничений по коэффициентам. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Все условия турнирной акции собраны в таблице.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.11.2025 (12:00 МСК)

Начисление фрибета производится в день завершения акции. Бонус поступит победителям турнира не позднее 18:00 МСК. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Бонусы получают игроки из топ-1500➖ Возможен отыгрыш только на ординарах
➕ Нет ограничений по коэффициентам отыгрыша 
➕ Предусмотрен буст до 2,5 

Заключение

Свернуть

«Лига Ставок» выпустила один из самых справедливых турниров на рынке. Результаты игрока определяются только его уровнем прогнозирования. Умение глубоко читать игру и выигрывать на повышенных кэфах дает дополнительное преимущество. 

Валентин Васильев

