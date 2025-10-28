Турнир без границ от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за ставки на спорт

Для участия в турнире пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок».

2. Перейти на страницу турнира и согласиться с участием.

3. Делать квалификационные пари.

Минимальная сумма — 100 рублей, минимальный коэффициент — 1.25. Учитываются ординары и экспрессы. В множественной ставке хоть одно событие должно содержать кэф от 1.25.

Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу. Выкупленные пари попадут в зачет, если размер кешаута больше номинала ставки. Букмекерская контора предлагает систему бустеров. С ростом коэффициентов появляются дополнительные множители на начисленные очки.

Коэффициент Бустер От 3.00 1,25 От 5.00 1,5 От 7.00 2 От 10.00 2,5

Турнирная таблица обновляется в режиме реального времени. Размер выданного фрибета зависит от занятого места.