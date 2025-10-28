Турнир без границ от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
«Лига Ставок» запустила необычный для себя формат бонусов. В акции «Турнир без границ» разыгрывается призовой фонд 1 000 000 рублей. Его распределят между участниками из топ-1500. Игроки получат от 500 до 50 000 рублей.
Для участия в турнире пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок».
2. Перейти на страницу турнира и согласиться с участием.
3. Делать квалификационные пари.
Минимальная сумма — 100 рублей, минимальный коэффициент — 1.25. Учитываются ординары и экспрессы. В множественной ставке хоть одно событие должно содержать кэф от 1.25.
Количество турнирных очков равняется чистому выигрышу. Выкупленные пари попадут в зачет, если размер кешаута больше номинала ставки. Букмекерская контора предлагает систему бустеров. С ростом коэффициентов появляются дополнительные множители на начисленные очки.
Коэффициент
Бустер
От 3.00
1,25
От 5.00
1,5
От 7.00
2
От 10.00
2,5
Турнирная таблица обновляется в режиме реального времени. Размер выданного фрибета зависит от занятого места.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
30 000 ₽
3
25 000 ₽
4
15 000 ₽
5
10 000 ₽
6
9000 ₽
7
8000 ₽
8
7000 ₽
9
6000 ₽
10
5000 ₽
11-25
1000 ₽
26-75
900 ₽
76-125
800 ₽
126-225
700 ₽
226-425
600 ₽
426-575
550 ₽
576-1500
500 ₽
Начисленный бонус действует 7 суток после выдачи. Его можно использовать только ординаром без ограничений по коэффициентам.
Все условия турнирной акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.11.2025 (12:00 МСК)
Начисление фрибета производится в день завершения акции. Бонус поступит победителям турнира не позднее 18:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Бонусы получают игроки из топ-1500
|➖ Возможен отыгрыш только на ординарах
|➕ Нет ограничений по коэффициентам отыгрыша
|➕ Предусмотрен буст до 2,5
«Лига Ставок» выпустила один из самых справедливых турниров на рынке. Результаты игрока определяются только его уровнем прогнозирования. Умение глубоко читать игру и выигрывать на повышенных кэфах дает дополнительное преимущество.